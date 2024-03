Quién es Jaime Barrera Rodríguez, periodista y conductor de Televisa reportado como desaparecido en Jalisco

(X/@itzulbarrera)

Jaime Barrera Rodríguez, afamado periodista y conductor de Televisa Guadalajara, ha sido reportado como desaparecido este lunes 11 de marzo por su hija Itzul, quien dio a conocer la lamentable noticia a través de sus redes sociales.

“Mi papá, el mejor periodista de este estado. Está desaparecido. Necesito por favor que nos ayuden a encontrarlo. Ayúdenos a llegar hasta él, por favor les pido que difundan”, se lee en un post realizado a través de su cuenta en X.

De acuerdo con la información, que dio a conocer el propio gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el conductor salió de su casa para ir a su noticiero, pero desde el mediodía de este lunes su familia no ha podido localizarlo. Ante estos hechos, aseguró que se mantiene pendiente del tema.

“Hace unos momentos me informaron que el periodista Jaime Barrera no había ido a su noticiero y que desde el mediodía su familia no lo localizaba. A partir de esa información estamos atentos y concentrados en dar con su paradero. Personalmente, estoy atendiendo el tema y todas las corporaciones están coordinadas para encontrarlo”, publicó en sus redes sociales.

Su hija Itzul Barrera ha pedido a quienes tengan alguna información sobre el paradero de su padre a comunicarse al número 3331814250.

Compañeros de trabajo indicó que por la tarde el comunicador asistió a su programa de radio y cuando salió a bordo de su automóvil y a partir de ese momento ya no se le pudo contactar. La última comunicación que su equipo logró tener con él fue alrededor de las 14:00 horas a través de WhatsApp.

Este lunes el hombre conducía el noticiero de las 21:00 de canal 4 de Televisa, no obstante, en su lugar apareció Trino Rodríguez.

De acuerdo con El Occidental, la Fiscalía General de Justicia del estado de Jalisco ya está en contacto con familiares del comunicador.

¿Quién es Jaime Barrera?

Jaime Barrera Rodríguez es un periodista con una amplia trayectoria en medios de comunicación en español. Su enfoque principal ha estado en el periodismo político y de investigación, cubriendo una variedad de temas que van desde la política interna hasta los asuntos internacionales.

Barrera Rodríguez ha sido reconocido por su capacidad para profundizar en las historias, aportando análisis detallados y perspectivas únicas que iluminan los temas de actualidad. A lo largo de su carrera, ha contribuido a varios medios importantes, estableciéndose como una voz respetada en el periodismo.

Jaime Barrera es periodista de Televisa, Canal 44 y El Informador, es columnista y colaborador en diversos medios de comunicación, tanto en radio y televisión. Fue el fundador del noticiero “Línea Universitaria en Radio Universidad” y trabajó en medios como El Norte, Reforma y Milenio, éste último en donde fue director editorial; además de que ha sido docente en el ITESO, la UNIVA y la Universidad Panamericana.

Barrera Rodríguez es egresado de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación por parte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.