El INE trabaja a marchas forzadas para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto. (FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM)

Con el arranque de las campañas electorales en México, también dio inicio la recta final de cara a la jornada electoral programada para el próximo sábado 2 de junio. Para garantizar la participación de la mayor parte de las personas en condiciones de votar, el Instituto Nacional Electoral (INE) implementó la renovación de credenciales, aunque el periodo para recogerla está por vencer.

De acuerdo con la información emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE), todas aquellas personas que realizaron su inscripción al padrón electoral, así como quienes notificaron algún cambio en la información de su identificación o simplemente renovaron la que perdió vigencia, deben recoger su nuevo plástico antes del próximo jueves 14 de marzo de 2024.

“En ese sentido, se exhorta a la ciudadanía que solicitó su inscripción al Padrón Electoral, actualización, renovación o reposición de la Credencial para Votar a que acuda al Módulo de Atención Ciudadana (MAC) correspondiente para concluir con su trámite”, se lee en un comunicado difundido en el portal oficial del INE.

Las personas que no recojan su credencial no podrán votar (Cuartoscuro)

¿Qué pasa si no recojo mi credencial del INE antes del 14 de marzo de 2024?

Con motivo de la jornada electoral programada para el próximo sábado 2 de junio de 2024, y por las actividades programadas que involucran al INE para su realización, las autoridades no encaminarán la entrega de las nuevas credenciales más allá del 14 de marzo de 2024.

En ese sentido, la consecuencia inmediata para quienes no acudan al módulo donde realizaron el trámite de inscripción o renovación antes de la fecha indicada deberán aguardar hasta después de las elecciones para recoger la credencial. Y es que las autoridades guardarán aquellas que no sean recogidas en tiempo y forma.

Otra de las consecuencias de no recoger la nueva credencial antes del 14 de marzo de 2024 en el Módulo de Atención Ciudadana (MAC) correspondiente es la imposibilidad de participar en las elecciones del 2 de junio de 2024.

El INE ya comenzó la producción de la boleta presidencial (X/@MartinFazMora)

Además de no contar con la identificación oficial vigente, las personas que no acudan por el plástico no figurarán en la Lista Nominal de Electores, caso contrario a quienes cuenten con una credencial vigente o acudan a recoger su nueva identificación antes del 14 de marzo.

Cabe mencionar que la Lista Nominal de Electores es el documento con el que cuentan los funcionarios de casilla y en el cual se incluye la información de todas aquellas personas autorizadas para participar en las elecciones locales y federales del mes de junio de 2024.

Para poder concluir con el trámite, los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) del Instituto Nacional Electoral (INE) funcionarán en los horarios establecidos previamente durante los últimos días disponibles para recoger la nueva credencial para votar, es decir del 12 al 14 de marzo de 2024. El último día, los módulos fijos operarán hasta las 20:00 horas.

El próximo2 de junio se elegirá a la persona titular del poder ejecutivo federal (Infobae/Anayeli Tapia) (CUARTOSCURO)

¿Qué cargos se renovarán en las elecciones del 2 de junio de 2024 en México?

El proceso electoral que culminará con la jornada del 2 de junio de 2024 se perfila como el más grande que haya vivido México en toda su historia. Además de celebrar el sufragio federal, las 32 entidades federativas tendrán algún tipo de concurrencia.

Será el próximo 2 de junio de 2024 cuando la ciudadanía mexicana acuda a las urnas para elegir a la próxima presidenta o presidente de la República Mexicana, así como 128 cargos en la Cámara de Senadores y 500 escaños más en la Cámara de Diputados.

De igual forma, en conjunto con los Organismos Públicos Locales, el INE desarrollará actividades para la elección de Gubernaturas, Jefaturas de Gobierno de la Ciudad de México, Congresos Locales, Ayuntamientos, Juntas Municipales y Alcaldías en las 32 entidades, de tal suerte que se elegirán más de 19 mil cargos.