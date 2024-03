El regional mexicano y sus letras que denigran a la mujer; así fomentan el machismo

Las canciones del regional mexicano que fomentan el machismo (Infobae)

El regional mexicano, así como los narcocorridos siempre se ha caracterizado por objetualizar a la mujer, a quienes las ponen como un lujo e incluso incitan a que las traten mal, por lo que algunas de estas canciones han sido mal escuchadas por colectivos, así especialistas en casos de violencia de la mujer.

Desde hace más de 30 años, la industria musical a sacado letras polémicas en las que el hombre es el que domina a las féminas e incluso llegan a fomentar la infidelidad, al llenarla de insultos entre otras cosas.

Canciones de Grupo Firme

(Instagram/@eduincaz)

Quien comienza la lista con sus canciones misóginas, es Grupo Firme, quien en la canción ‘En tu perr... Vida’ cosifican a la mujer, al tacharlas de que todas son iguales, mientras que el hombre es el bueno.

“En tu perra vida, vuelves a dormir conmigo, yo en cualquier esquina, me hallo una de tu tipo, tú que encuentres otro igual, eso sí va a estar canijo”, se escucha en un fragmento de la melodía.

Otro tema de la agrupación tijuanense, es en colaboración con el polémico Carín León, la cual se llama ‘El Tóxico’, en el que emiten varias amenazas a la mujer, como si fueran de parte de un ex dolido.

“Porque para amarme, te di mil razones, voy a darte el doble, pero pa’ que me odies y con ganas de no haberme conocido, voy a ser tu peor castigo, voy a ser la piedra en tu camino”, se escucha en la melodía de Firme.

Canciones que fomentan el machismo (Infobae)

‘Elovrga’ de Grupo Marca Registrada

En este tema de la agrupación Marca Registrada, en colaboración con Joaquín Medina y Alex Favela, objetualiza a las mujeres, como si el tener a muchas te diera estatus, además de que las incita al consumo de sustancias nocivas para la salud.

“Me llevo a 2, 3 morras directito al Cinco Letras, ey, directito al Cinco Letras”, escucha en la melodía.

Gabito Ballesteros con su canción 'La Mamoncita de Instagram' (Infobae)

Gabito Ballesteros, ‘La Mamoncita del Insta’

Gabito Ballesteros, tampoco se queda atrás, pues recientemente sacó el tema ‘La Mamoncita del Insta’, en la que pone a la mujer como propiedad de hombre, además de normalizar los celos de un hombre de forma exagerada.

“A mí me gustan mucho de esas, pero que sean solo para mí, no quiero a ni uno que se te arrime, porque le saco la minimi”, comienza la canción de Gabito Ballesteros.

De nueva cuenta, el tema objetualiza a la mujer, al utilizar palabras fuertes para referirse a sus atributos y comparándola con el empresario Carlos Slim.

“Estás más rica que un empresario, más que el mentado Carlos Slim, pues cuando llegas a los lugares, robas suspiros, yo sé que sí”, sigue el tema, ahora objetualizando a la mujer por su físico.

El concierto de Natanael Cano ahora será en el Recinto Ferial de Metepec CRÉDITO: Cortesía MusicVibe/Pars

‘Brillo’ de Natanael Cano

Natanael Cano tampoco se quedó atrás, pues en 2022, en su álbum ‘Natakong’ sacó un tema de nombre ‘Brillo’, en la que presume que tiene muchas mujeres, además de mencionar una acción del sexo, por lo que incluso se cree que incita a faltarle el respeto a la mujer.

“Las mujeres más bellas son mi fuerte y una pa’ cada uno o dos, si hay suerte, nomás me paro y se van de volada, y ahora resulta que no saben nada, ya no se acuerdan de que andaba a raya, y que por poquito me la mam..ban”, se escucha en la canción de Natanael Cano.

El cantante de corridos tumbados se encuentra en ascenso. (@XaviGCharts)

‘La Víctima’, Xavi

El intérprete de ‘Diabla’ dio de que hablar cuando lanzó el tema ‘La Víctima’, pues la melodía se centra en lanzar insultos a la mujer, quien lo dejó por motivos desconocidos, pero el autor señala que se fue a la vida galante, lo que causa el desagrado de muchos colectivos feministas.

“Bastante para que tú te calmaras, en la put...da y ver, el hombre que te amaba no lo valoraste, y te pelaste por feria, ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo, porque ando por todas partes”, dice la melodía.