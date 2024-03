Alexa Hoffman filtra videos de prueba contra Héctor Parra a quien acusa de abuso: “Me enseñaste a no usar ropa”

Daniela Parra, Héctor Parra y Alexa Hoffman están en un problema legal (Jovani Pérez/Infobae)

Después de que Héctor Parra fuera señalado por su hija Alexa Hoffman de abuso sexual hace un par de años, el actor fue privado de su libertad mientras se llevaba a cabo el juicio correspondiente. Ahora, la joven difundió algunos videos que habrían fungido como pruebas durante el proceso del ya sentenciado.

Después de que se le dictó sentencia a 10 años 6 meses por corrupción de menores y recientemente tuvo una audiencia de alegatos, Alexa Hoffman dio a conocer que los magistrados habrían resuelto que el famoso sí abusó sexualmente de ella y la absolución de este cargo le fue revocado.

Esto implicaría una nueva sentencia para Héctor Parra, la cuál se dará en próximas fechas.

La joven denunció hace años a su padre por abuso sexual (De primera mano).

Alexa filtra videos de cuando convivía con Héctor Parra

Fue en De primera mano donde se dieron a conocer algunos clips en donde se expresó que Alexa Hoffman dio la autorización para que fueran transmitidos.

En uno de los videos se ve a Alexa de más niña mientras está en una habitación con televisión. Ahí está jugando con sus perros y en algún momento la niña se levanta un poco el short y dice: “Mi papá me puso esto”.

Posteriormente se muestra que en la piel de la menor habría estado escrito: “Esta es mi pompi”.

Respecto al segundo clip se ve a Alexa dándole un regalo a Héctor Parra en lo que aparentemente era su celebración de cumpleaños. Se trataba de un presunto álbum fotográfico y traía algunos textos que habrían sido escritas por la joven.

El actor lee en voz alta mientras hojea el presente y dice: “Tú me enseñaste a tomar Pepsi. Tú me enseñaste a sonreír. Tú me enseñaste a divertirme. Tú me enseñaste a no usar ropa”.

Addis Tuñón puntualizó que estas pruebas son parte del expediente que presentó la parte acusatoria ante las autoridades.

Héctor Parra será sentenciado por abuso sexual

Existe una confusión en torno al caso de Alexa Hoffman por una audiencia que se llevó a cabo en febrero de este 2024. Y es que el actor ya había sido sentenciado en 2023 por corrupción de menores y había quedado absuelto del delito de abuso sexual, sin embargo, ahora todo indica que sumará más años por este último delito.

El juez que revisó este caso habría determinado que existen pruebas contundentes en contra del actor por el delito de abuso sexual en contra de su hija menor, Alexa Hoffman. Hasta el momento se desconoce cuándo el actor recibirá sentencia, sin embargo, se espera que ocurra antes de que termine marzo.