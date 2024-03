Gael García Bernal revela que ‘Y tu mamá también’ es la película que lo pone más “horny”: “Ya no las hacen así”

Y tu mamá también estrenó en el 2001. (20th Century Fox)

Poco más de dos décadas más tarde, Y tu mamá también permanece como una de las películas más vigentes a la fecha. Gael García Bernal está de acuerdo con ello, e incluso la califica como la película que más “horny” lo ha puesto.

Sin duda alguna la cinta dirigida por Alfonso Cuarón significó en un punto álgido para la carrera de todos los involucrados. Tanto para el cineasta, que de pronto se colocó en las grandes ligas de los Oscar. Así como para su elenco. Nada fue igual para Gael García Bernal, Diego Luna y Maribel Verdú, después de Y tu mamá también.

Sin embargo, también se erige como una de las películas que despertó la sexualidad de millones. Al respecto comentó Gael García e incluso compartió una afirmación bastante inusual, durante su visita a un “clóset cinéfilo”.

¿Qué dijo sobre la película?

Gael García Bernal y Maribel Verdú en 'Y tu mamá también'

Criterion Collection “es una empresa estadounidense de distribución de vídeos domésticos que se centra en la concesión de licencias, la restauración y la distribución de ‘importantes películas clásicas y contemporáneas’”.

Dicha compañía constantemente invita a actores y directores a su “closet de películas” y les ofrece la oportunidad de llevar las que quieran a casa. Mientras Gael García recorría la colección, de pronto se encontró con la edición Criterion Collection de Y tu mamá también.

“Me agrada que nunca le hayan cambiado al título al inglés porque no suena tan bien”, dijo el actor mientras sostenía la película.

“Me da gusto que esté en esta colección porque cuando la película salió muchos la veían como una comedia adolescente... pero por supuesto no lo es. Es una película muy profunda”, argumentó.

El también actor de Amores Perros afirmó que existen dos cosas que prevalecen en el filme de Cuarón que la hacen diferenciarse del resto y sobre todo distinguirse, dos décadas después de su estreno.

“Hay dos cosas que tiene esta película que no tiene ninguna otra. Una es la libertad, es una película que fue hecha con absoluta libertad. Creo que descubrí lo que realmente significa hacer cine, con ésta y con Alfonso Cuarón que nos incluyó en esto”, continuó.

“Ya no las hacen así”

La cinta de Alfonso Cuarón es la única hispanohablante de la lista. (20th Century Fox)

Sin embargo, el actor señaló que Y tu mamá también es una película muy “caliente”. Películas que ya no hacen así desde que, probablemente, se estrenó por primera vez.

“Pero la otra cosa que es muy importante es que, quiero que me digan, ¿qué película los ha puesto igual de horny (caliente) en los últimos años? No hay muchas, de hecho no hay. Y extraño eso del cine, porque solía ponerme... ya no las hacen así, solía aprender sobre cosas cuando era chico y veía estas películas”, dijo Gael emocionado.

“Cuando salías del cine de verla [Y tu mamá también], sólo querías vivir y tener sexo, y disfrutar del amor y la gente”, aseguró.

Gael García Bernal se llevó a casa un ejemplar de la película e invitó al resto a que la descubran de nueva cuenta. Y tu mamá también se estrenó por primera vez el 8 de junio del año 2001. Fue nominada al Mejor Guion Original en los Premios de la Academia.