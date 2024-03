¿Cómo aplicar para estudiar gratis la universidad en México?

Persona, jóvenes adultos, hombres y mujeres, titulación de grado, título, certificado, certificación, alumnos y estudiantes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comenzar y completar los estudios de universidad para algunos jóvenes es un logro que no pueden concretar debido a diversas circunstancias. De acuerdo con una medición de OCC Mundial, ocho de cada 10 jóvenes no se inscriben al nivel superior; de éstos, el 42% no lo hizo debido a que no pueden pagar sus estudios.

Aun cuando existen instituciones públicas de bajo costo, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), sus lugares (que son contados) son concursados mediante examen de ingreso (el cual también debe pagarse) y los espacios para estudiar están limitados.

Pese a las dificultades económicas, cada vez hay más instituciones que permiten que las personas accedan a carreras universitarias que no hagan examen de ingreso, que sean gratuitas o que sean en línea.

Una mujer joven aparece visiblemente agobiada entre pilas de libros, reflejando la intensidad del estudio y la preparación para exámenes. Esta imagen captura la dedicación y el cansancio que implica la lectura y el aprendizaje intensivos, típicos de entornos como bibliotecas y periodos de estudio en el ámbito de la literatura y otras disciplinas académicas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuál es la universidad gratuita de México

La institución educativa que cualquier mexicano puede cursar sin importar en qué parte de la República se encuentra es la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM), la cual cuenta con una oferta académica de más de 21 licenciaturas e ingenierías.

Las carreras que se brindan en esta escuela son gratuitas, autogestionables y con clases en línea. Los interesados deben esperar las nuevas convocatorias para hacer su registro en la propia página de la UnADM, obtener su folio e iniciar su proceso de admisión.

La Universidad a Distancia de México abre más de 7 mil lugares para sus programas académicos desde licenciaturas, ingenierías hasta grados de Técnico Superior Universitario (TSU) en diversas áreas del conocimiento. Entre las ofertas más destacadas se encuentran programas en Ciencias Sociales y Administrativas, Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología, así como en Ciencias de la Salud, Biológicas y Ambientales.

La vida estudiantil es un vibrante retrato de encuentros, esfuerzo académico y amistad. Estos jóvenes estudiantes se sumergen en la experiencia universitaria. - (Imagen ilustrativa Infobae)

En la rama de Ciencias Sociales y Administrativas, los estudiantes podrán optar por carreras como Administración de empresas turísticas, Contaduría y Finanzas Públicas, Derecho, Mercadotecnia Internacional, entre otras. Por otro lado, aquellos interesados en Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología podrán elegir entre ingenierías de Desarrollo de software, Logística y transporte y Telemática o licenciaturas enfocadas en la enseñanza de las matemáticas y gestión industrial. En el ámbito de Ciencias de la Salud, la institución ofrece programas en Energías renovables, Biotecnología, Tecnología Ambiental, así como licenciaturas y TSU enfocados en la salud y nutrición.

Cada uno de estos programas está diseñado para satisfacer la creciente demanda de profesionales calificados en sectores clave de la economía y el desarrollo social. Además, la modalidad a distancia de la Universidad facilita el acceso a la educación superior de calidad para estudiantes que, por diversas razones, no pueden asistir a clases presenciales.

Universidades que no piden examen de admisión en CdMx

Universidad de la Salud

En la Universidad de la Salud (UNISA) se imparten las carreras de enfermería familiar y medicina general. Es importante que los interesados tengan en cuenta que sólo hay cupo para mil personas. La convocatoria para poder participar en la selección de estudiantes se publica en marzo de cada año, por lo que hay que estar pendiente de cuando salga para registrarse y aplicar por un lugar.

En la Ciudad de México hay una escuela de medicina y enfermería que no pide examen de admisión (@CruzRoja_MX/X)

Universidad Rosario Castellanos

Para ingresar a esta institución, que cuenta con 15 carreras y estudios de posgrado, los aspirantes deberán pasar un curso propedéutico. Esta escuela cuenta con la posibilidad de estudiar de manera presencial, semipresencial y a distancia; en esta hay cupo para 4 mil personas.

Universidad de la Ciudad de México

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), cuenta con 19 licenciaturas y siete posgrados. Los aspirantes para ingresar a esta institución entran a un sorteo donde se les asigna un lugar en alguno de sus cinco planteles, los cuales se ubican en las alcaldías Iztapalapa (Casa Libertad y San Lorenzo Tezonco), Cuauhtémoc (Centro Histórico), Gustavo A. Madero (Cuautepec) y Benito Juárez (Del Valle).

Sus áreas de estudio contemplan ciencias, tecnología, humanidades y ciencias sociales.