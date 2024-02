Mujer que abandonó a niña en CDMX habría mentido a su familia diciendo que fue robada

Madre de niña abandonada habría dicho que fue robada (Captura de pantalla: X/@C4jimenez)

Días atrás una niña fue abandonada en calles de la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. La situación desató indignación luego de que en redes sociales circuló un video tomado por cámaras de videovigilancia en el que quedó registrado el momento del abandono.

La mujer que dejó a la menor de edad a su suerte es su madre, Yanet “N”, quien este 22 de febrero fue localizada en un domicilio en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México.

Supuestamente la responsable mintió a su familia diciendo que la niña fue robada, según informó el periodista Carlos Jiménez.

De acuerdo con el comunicador, Yanet aseguró que le quitaron a la menor cuando iba en camino a comprar pañales.

La abuela de la niña abandonada rompió el silencio (Foto: X/@MarioBeteta)

Sumado a ello, el reportero compartió un fragmento de entrevista con una mujer, identificada como abuela de la niña, quien aseguró que es ella la encargada de su cuidado mientras la madre trabaja.

“Aquí no cuenta su mamá, su mamá soy yo de crianza, (su mamá) biológica no está aquí, está trabajando. No sé dónde está trabajando”, mencionó.

Esta es la situación de la niña abandonada en Álvaro Obregón y su madre

Fue el pasado 15 de febrero que Yanet “N” abandonó a su hija en Álvaro Obregón. En una grabación se puede ver que la mujer caminó de la mano con la menor por una calle desierta, pero metros más adelante la dejó sola.

En el video quedó registrado también la llegada de una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que atendió la situación reportada por vecinos de la zona.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó que la mujer que abandonó a su hija está en sus instalaciones Crédito: Wikimedia Commons/Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

De manera extraoficial trascendió que la pequeña fue llevada por policías de la agencia 49 del Ministerio Público (MP), donde pasó varios días sin ser identificada por sus familiares.

Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) aclaró que la niña está en el Centro de Estancia Transitoria (CET), junto a su hermana, también menor de edad, quien estaba a cargo de familiares de la tercera edad.

Las dos están a cargo de un equipo multidisciplinario especializado en trabajo social. Además que de reciben atención psicológica y médica.

En relación a su madre, las autoridades señalaron que fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía capitalina en apego al protocolo de protección a los derechos de niños, niñas y adolescentes, ya que también es menor edad.

A través de una tarjeta informativa la FGJ precisó que “al tratarse también de una persona menor de edad, con quien de igual manera se realizará intervención en materia de trabajo social, psicología y medicina, con la colaboración del DIF Ciudad de México”.

Sumado a ello, el periodista Carlos Jiménez refirió que Yanet “N”, de 17 años de edad, habría declarado que es víctima de maltrato y que tal situación la orilló a abandonar a su hija.

El mismo comunicador refirió que la niña abandonada presuntamente tenía una quemadura al momento de ingresar al CET, órgano adscrito a la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas. La lesión no ameritó el traslado de la menor a un centro médico, pero quedó registrada en la carpeta de investigación.

Por el momento se desconoce que si menor y su hermana quedarán a cargo de su familia ni cuál es la situación legal de su madre.