¿Qué pasó con Los Daniels? Ismael, el vocalista de la banda, aclaró lo ocurrido en el festival Tertulia en Puebla

Internautas señalaron retrasos y cancelaciones bandas en la primera edición del festival Tertulia. (Festival Tertulia)

La primera edición del festival Tertulia se llevó a cabo el sábado 17 de febrero en la Plaza Cívica de la Victoria, Puebla. Para este esperado evento, la alineación del cartel estuvo integrada por diversos exponentes de la música nacional e internacional, como Molotov, Little Jesus, Porter, Los Amigos Invisibles, La Gusana Ciega, Elefante, Los Daniels, Kinky, Daniella Spalla, Genitallica, LNG SHT, Elsa y el Mar, Los Románticos de Zacatecas, Maskatesta, Daniel Corona, Metal Miura, LQNF, Sussie 4 DJ Set y DJ Erick.

Se esperaba que el festival poblano triunfara este 2024, pues contaba una gran oferta musical y ubicación, sin embargo, en redes sociales los asistentes se quejaron de atrasos y una mala organización. Situación que lamentablemente fue confirmada por Los Daniels, la banda mexicana de rock, quienes lamentablemente tuvieron que adelantar su participación y salieron a escena sin su vocalista.

Lo ocurrido provocó frustración para el cantante Ismael, quien hizo lo posible por alcanzar a la agrupación a pesar del cambio de horario, no obstante solo alcanzó a llegar a las dos últimas canciones del show. “Vengo corriendo, tuve un accidente. Vamos a tocar nuevamente para la gente, ‘Quisiera saber’”, explicó jadeando, pues subió al escenario corriendo.

Ismael, vocalista de Los Daniels alcanzó a tocar las dos últimas canciones de su repertorio en el festival Tertulia en Puebla. Crédito: X: ticketelhamster

Internautas compartieron un video donde quedó documentada la actuación del vocalista y al no saber el contexto mucha gente del público y usuarios en redes señalaron que Ismael probablemente había estado bajo la influencia del alcohol o de algún estupefaciente. Pues en una de las canciones el músico se lanzó al público y llegó hasta el área VIP donde posteriormente se vació encima un vaso de cerveza del público. También se bajó los pantalones argumentando que no traía cinturón y mostró el trasero a las cámaras, finalmente realizó un ácido comentario contra el rapero LNG SHT.

Al día siguiente, una vez finalizó el festival Tertulia, Los Daniels se mantuvieron bajo la polémica hasta que el mismo Ismael Salcedo emitió un comunicado donde dio detalles de lo que realmente había pasado.

“Estoy bien amigos, no estaba borracho y no consumo drogas, mucho menos peleado con mi banda, nos movieron el horario y yo no estaba listo. La banda se tuvo que adelantar y subir sin mí, llegué con mucha adrenalina entre el respetable público para tratar de rescatar el show al que solo le quedaban menos de dos temas”, aclaró.

“Hice lo que pude, creí que sería divertido sobreactuar en el poco tiempo que me quedaba, por la carrera que me aventé llegué sin aire y me fue muy difícil cantar, la gente que estuvo ahí sabe que fue una actuación divertida. Nunca tuve la intención de ofender a nadie, incluso ya me puse en contacto con el chavo al que le quité su cerveza”.

Los Daniels se mantienen fieles a su estilo y se presentan en línea. EFE/LOS DANIELS/SOLO USO EDITORIAL

De igual manera, el músico ofreció una disculpa a los asistentes, “Estoy apenado con todos los que lo tomaron mal pero no arrepentido, para mí fue divertido”. Por otro lado reiteró que la forma en que abordaron lo sucedido en la plataforma de TikTok fue érronea.

“Antes hubiera sido toda una actuación de un rocker, hoy me doy cuenta que ya no es así y con toda sinceridad pido una disculpa”.

Respecto a lo que dijo sobre LNG SHT, aclaró que le cortaron el sonido del micrófono, pero él lo decía en tono de broma, “No hay nada personal contra él y lo sabe, es espectáculo”.

Cabe señalar que el festival Tertulia se vio afectado por las inclemencias del clima, por lo tanto varios de los sets de las bandas fueron reducidos y se recorrieron los horarios, además de que La Maldita Vecindad canceló su participación en el evento.