Maquillaje bonito y barato: éstas son las marcas de mejor calidad que cuestan menos de 100 pesos, según Profeco

Al ser parte de la vida de las y los mexicanos, la Profeco se dio a la tarea de investigar cuál te conviene comprar en relación al costo-beneficio. Foto: Freepick

Si bien para todas las mujeres que aman el maquillaje o gustan de utilizar un poco día con día es un sueño tener artículos de firmas como Chanel, Dior o Rare Beauty, los precios suele ser elevados para el presupuesto. Pero si lo que quieres el algo bueno, bonito y barato, la Profeco dio a conocer cuáles son las marcas de mejor calidad que encuentras en menos de 100 pesos.

Te puede interesar: ¿Cuál es la Guía de Publicidad para Influencers? La Profeco busca regular contenidos pautados en redes sociales

Durante los últimos años el arte de resaltar la belleza tanto femenina como masculina ha invadido las redes sociales con videos tutoriales donde se muestran desde el ‘clean make-up’ donde se busca lucir lo más natural posible, hasta verdaderas caracterizaciones con las que las personas quedan totalmente irreconocibles.

No obstante, expertos en el tema coinciden en que los artículos especializados suelen tener costos bastante altos, por lo que resulta insostenible para muchas personas que desean recrear obras de arte, pero no cuentan con el capital suficiente. Sin embargo, esto ya no será problema pues existen varias alternativas que puedes utilizar y que nadie notará que no son de alta gama.

Es importante que revises los estudios realizados en varias marcas para que compres la mejor opción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vencieron a más de 40 exponentes

De acuerdo con un estudio realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el proceso para determinar la calidad el maquillaje compacto dentro del mercado mexicano los llevó a analizar varias marcas con diversos precios. Esto con el objetivo de informar a las y los compradores sobre cómo cuidar su rostros, pero también su bolsillo y así realizar compras inteligentes.

Te puede interesar: ¿Te preocupa gastar de más este San Valentín? Conoce cómo Profeco combatirá abusos en precios este 14 y 15 de febrero

Dentro del estudio lograron investigar a 50 marcas de las cuales 3 de ellas lograron obtener altas calificaciones. Lo anterior debido a que cuentan con la mejor relación precio-calidad y dejaron en claro que no es necesario gastar mucho dinero para que el maquillaje sea funcional, incluso a la par de productos reconocidos.

Varias marcas, incluso reconocidas, fueron testeadas por la Profeco. Foto: (Tik Tok @la_morecdmx)

¿Cuáles son los maquillajes con las 3 b?

La investigación que realizó Profeco se enfocó en algunos aspectos con los que se calificó la eficacia, el costo y varias características que hicieron que estas tres opciones fueran nombradas como las mejores. Estos fueron los puntos a destacar:

Cubrimiento de imperfecciones de la piel

Hace que la piel luzca suave

Da luminosidad

Facilidad de aplicación

Eliminación del brillo de la piel

Buena adherencia durante la aplicación

Ligereza durante la aplicación

Iniciamos con el más caro de la lista, se trata del Polvo Compacto Mineral de la marca BYS, que de todos fue el que más facilidad tiene para realizar su aplicación. Cuenta con buena adherencia a la piel y solo cuesta 94 pesos mexicanos. Lo puedes encontrar en la página oficial de BYS Cosmetics México y tiendas como Sanborns, además tiene la ventaja de que es apto para todas las personas pues es vegano.

Cuenta con una gran cobertura para tus maquillajes diarios. Foto: Profeco

Le sigue la marca Colorton, también en su presentación de polvo compacto mineral. Se trata de una marca de origen chino que lo puedes encontrar en tiendas locales de maquillaje y en plataformas como Temu y Mercado Libre. Cuesta alrededor de los 40 pesos mexicanos y se destacó por eliminar de buena forma el brillo de la cara y por tener una buena cobertura.

Cumple con todas las características que promete en su empaque. Foto: Profeco

Finalmente, un viejo conocido de las mexicanas y que con el paso de los años dejó de tener popularidad es el Angel Face de Ponds. Un producto que ha perdurado en el mercado gracias a que ayuda a eliminar el brillo, pero sin quitarle luminosidad a tu cara, además de ser un producto que puedes encontrar fácilmente en varias tiendas departamentales a un costo de 30 pesos aproximadamente.