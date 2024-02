Blanca Félix, la prima de los Arellano Félix que habría fundado el Cártel de los Garibay

Dos de los principales integrantes de Los Garibay (Infobae)

Blanca Félix Ochoa, fue una de la principales aperadoras del Cártel de Los Garibay, el cual fue el culpable de la ola de violencia desatada en la ciudad de Mexicali en la década de los 90, así como principios de los 2000.

De acuerdo con datos recolectados por parte de la periodista Anabel Hernández, ‘Doña Blanca’ habría sido la fundadora del grupo criminal debido a que era la única que tenía contactos con otros grupos criminales, pues era familiar de los hermanos Arellano Félix.

Cabe mencionar que cuando el grupo criminal con sede en Mexicali iba naciendo, los primos de Félix Ochoa se estaban separando de ‘El Mayo’ Zambada, al desatarse una de las guerras más sangrientas en la historia moderna de México.

“Blanca era familiar lejana de los hermanos Arellano Félix, quienes controlaban el tráfico de drogas en Tijuana, Baja California, en aquella época, ‘El Mayo’ Zambada hacía negocios con ellos, a principios de los 90, la alianza se rompió y los hermanos fundaron el Cártel de Tijuana, ‘El Mayo’, el de Sinaloa, y las dos organizaciones comenzaron una sangrienta guerra que continuó hasta nuestros días”, se lee en el libro de Anabel Hernández, ‘El Traidor’.

La autora del libro ‘Emma y las otras señoras del narco’, afirma que ‘Doña Blanca’ comenzó con una flota de autos destartalados que contaban con compartimentos secretos, en los que se transportaba la droga.

“Quienes conocen a la pareja, saben que fue Blanca quien introdujo a Manuel en el mundo del crimen, y no es que no mostrara esa tendencia, pero no tenía la inteligencia y audacia de ella, ni los contactos. Juntos comenzaron en el crimen organizado con una flota de autos destartalados con compartimentos secretos, con los cuales daban el servicio de tráfico de drogas a Estados Unidos”, narra la escritora.

Blanca Félix Ochoa llegó a conducir los autos cargados de droga

Al utilizar papeles falsos, ‘Doña Blanca’ transportó grandes cantidades de droga, aunque al principio solo prestaban el servicio de traslado a otros grupos criminales, comenzando con los Arellano Félix, así como con Ismael ‘El Mayo’ Zambada, con quien forjaron una sólida alianza que sigue activa hasta la fecha a pesar de algunas confusiones.

“La misma Blanca manejaba algunos de los vehículos y pasaban los cargamentos al otro lado con papeles falsos. En un inicio, Blanca y Manuel trabajaban para los Arellano Félix, años más tarde lo hicieron con ‘El Mayo’ con quien hicieron una alianza que prevalece hasta ahora”, se lee en la obra de Anabel Hernández.