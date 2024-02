“Te amo, México”: elenco de ‘Duna: Parte 2′ proyecta la película por primera vez en todo el mundo | FOTOS

Timothée Chalamet en México. (Foto: Infobae México)

La noche el martes 6 de febrero el Auditorio Nacional se convirtió en un árido escenario desértico para promocionar la película Duna: Parte 2, junto con parte del elenco de la esperada película hollywoodense.

Una alfombra color arena, promocionales y luces en colores cálidos, así la emoción de miles de fans congregados en las escalinatas del Coloso de Reforma y a las orillas de la avenida Reforma, le dieron la bienvenida a los actores Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Austin Butler, Josh Brolin y el director nominado al Oscar, Denis Villeneuve.

El talento voló hasta México para convivir con sus fans, pero sobre todo para presentar por primera vez en cualquier parte del mundo la esperada secuela que continúa con el viaje del héroe de Paul Atreides. Su director se dijo ciertamente nervioso porque estaban a punto de revelar el resultado ante las primeras audiencias.

Denis Villeneuve en México. (Foto: Infobae México)

“Estoy nervioso porque la película será mostrada por primera vez. Será la primera vez aquí en México, nadie la ha visto, los fans mexicanos serán los primeros en verla, y siento alivio, pero también estoy ansioso”, dijo Denis Villeneuve, quien confesó que era la vez primera que pisaba territorio mexicano.

Los fans recibieron con gritos, pancartas, muñecos de los personajes, y cartones de los actores en tamaño real, al elenco de la película. Zendaya caminó por la alfombra roja ciertamente nerviosa y abrumada por la energía de la gente.

“Es la primera vez que vengo, estoy muy agradecida de estar aquí y muy muy abrumada. Pero todos son tan amables y la energía que se siente, los gritos de los fans, todo es muy emocionante”, dijo Zendaya.

Zendaya en la alfombra roja del Auditorio Nacional. (Foto: Infobae México)

En Duna: Parte 2, Austin Butler interpreta a uno de los antagonistas más sanguinarios de la historia. Vestido en un traje negro a rayas de Yves Saint Laurent, el actor demostró en la lujosa alfombra una actitud muy diferente a la de su contraparte en la pantalla.

“Interpretar un villano es muy divertido porque te da mucha libertad de comportamiento. (...) Es francamente muy emocionante hacer esto en México. Me encanta la gente, la comida, la arquitectura... creo que este es una de las mejores ciudades del planeta”, dijo Butler.

Florence Pugh, quien construyó una carrera en el cine de forma meteórica ya demostró ser una gran actriz. Con esa seguridad conoció a los fans mexicanos e incluso le obsequiaron un peluche de Doctor Simi vestido como su personaje en la película Midsommar.

Florence Pugh llegó emocionada al Auditorio Nacional en la CDMX. (Foto: Infobae México)

“El amor que hemos visto en el par de días que hemos estado aquí es inconmensurable. Además, soy amante de la comida, me encanta la comida de aquí, hay muchas cosas, pero sobre todo la gente, me han dado muchas ganas de regresar”, dijo la también actriz de Marvel.

El momento cumbre del evento fue cuando los ánimos se encendieron a la llegada de Timothée Chalamet. El actor que carga consigo el protagonismo de la historia, a su corta edad ya se ha ganado el corazón de millones de personas y cinéfilos alrededor del mundo.

Chalamet, quien jamás había venido a México, expresó que sin duda su mejor momento en tierras aztecas era el presente: “Si cuando era un niño creciendo en Nueva York, me hubieran dicho que vendría aquí y esto pasaría, no lo hubiera creído (...) el entusiasmo de la gente es de locos. Me da mucho gusto estar aquí”.

Austin Butler convive con los fans mexicanos. (Foto: Infobae México)

El joven actor también mostró su lado pambolero, algo que lo identifica con los mexicanos, y habló de lo mucho que le gusta la cultura del fútbol en nuestro país.

“El fútbol de México es una locura. Hasta vienen jugadores franceses aquí. Hay un francés que vino a Tigres, André-Pierre Gignac, el cariño es para ambos”, dijo el actor.

Aproximadamente 10 mil fans ya pudieron verla durante la premiere mundial al interior del Auditorio Nacional. Josh Brolin está seguro que las audiencias estarán fascinadas con el resultado, porque aseguró que a los mexicanos les gusta la acción.

Timothée Chalamet llega al Auditorio Nacional. (Foto: Infobae México)

“He venido aquí con mi familia desde que era pequeño, me encanta México, pero esto es algo muy diferente, de otro mundo... a la comunidad mexicana le encanta la acción y esta película es pura acción, toneladas de acción”, dijo emocionado.

Antes de despedirse de sus fans e ingresar al recinto, el elenco completo se congregó en un espacio especial de la alfombra para brindar un mensaje especial a todos su asistentes. Coordinados por el conductor del evento, contaron hasta tres y gritaron juntos: “¡Te amo México!”.

La primera proyección en el mundo de la película se realizó en convivencia con el público y el talento de la película. Tanto actores como director tomaron sus lugares y compartieron las casi tres horas de película entre gritos, reacciones y aplausos finales.

Duna: Parte 2 tiene programado su estreno en México para el 29 de febrero.