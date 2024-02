De qué murió Gina Montes, vedette de La Carabina de Ambrosio

La bailarina será recordada por haber aparecido en La Carabina de Ambrosio CRÉDITO: Youtube/Melissa Saucedo Gonzalez Video - Gina Montes en Nueva York

Gina Montes fue una vedette que será recordada por haber aparecido bailando en el inicio de La Carabina de Ambrosio, un programa que se transmitía en el entonces Canal 2 de Televisa.

Este 5 de febrero se reportó la muerte de Gina Montes —cuyo nombre real era Regina Inés Barbosa Govea—, la bailarina de origen brasileño vivió sus últimos días con cáncer, aunque por el momento no se saben los detalles sobre las complicaciones de salud que tuvo a principios de 2024, es muy probable que hayan sido a consecuencia de esta enfermedad.

Hace años ya había habido rumores sobre su muerte, pues sufrió un grave accidente automovilístico en Nueva York, Estados Unidos, este incidente provocó que casi perdiera un pie, por lo que tuvo que alejarse de la industria del entretenimiento durante varios años, pero en 2009 el programa Ventaneando logró localizarla, en su momento ella misma aclaró que ya no buscaba tener atención de los reflectores en la televisión mexicana.

El deceso de la bailarina ocurrió el pasado 27 de enero (Foto: Archivo)

De acuerdo con la periodista de espectáculos María Luisa Valdés Doria, Gina Montes falleció desde el 27 de enero en Nueva York, la ciudad en la que habitó por recomendación de su médico mientras estaba embarazada en la década de los ochenta.

María Luisa Valdés Doria también mencionó que la hija de Gina Montes decidió mantener en privado el fallecimiento de su mamá y esperó algunos días para darlo a conocer por la gran pena que le causó. Incluso la bailarina y actriz decidió no revelar su diagnóstico de cáncer, por lo que se desconocen los detalles sobre la parte del cuerpo en dónde lo tenía.

¿Gina Montes estuvo secuestrada?

Fue en Estados Unidos donde Gina Montes tuvo que enfrentarse a vivir una dinámica muy diferente a la que tenía en México, ya que se tuvo que desempeñar en diversos empleos como bordadora, chofer, empleada de guardería y limpieza en casas.

La bailarina tuvo que aprender a desempeñarse en trabajos alejados del entretetenimiento pese a haber nacido de un padre que era baterista y una madre que era actriz. Tras el nacimiento de su hija Judith, Gina Montes se dedicó a la maternidad en Estados Unidos.

Gina Montes se retiró del medio del espectáculo para cuidar de su hija, pero hubo rumores de que aparentemente había sido secuestrada (Tumblr/México Por Siempre)

Tras su sorpresiva salida de la industria del espectáculo, surgieron algunos rumores sobre la posibilidad de que Gina Montes hubiera sido secuestrada por un hombre poderoso dentro del medio, pero en realidad ella misma lo desmintió en conversación con el programa Hoy en 2016.

“Todo era mentira, yo no estaba en mafias, no fui secuestrada, no estaba loca, simplemente estaba tratando de salir adelante con mi vida y con la hija que tuve. Por las circunstancias tuve que quedarme aquí en Nueva York, así que yo decidí por mí”, dijo.

La razón por la que tuvo que recurrir a trabajos alejados del entretetenimiento fue la desesperación, ya que su trayectoria estaba formada en México y no en Estados Unidos, así que nadie la conocía en su faceta de artista.

Los rumores en torno al supuesto secuestro e incluso la vinculación con Arturo Durazo Moreno, quien fue jefe de Departamento de Policía y Tránsito del Distrito Federal y es uno de los máximos representantes de la corrupción en México entre los setenta y ochenta, fue Carlos Castañeda, quien es el padre de su hija.

La vincularon con "El Negro Durazo" Twitter @sheko_lopez/ Archivo

Según lo que se puede leer en el libro Lo Negro del Negro Durazo, supuestamente Carlos Castañeda era un funcionario corrupto, ex jefe de personal de la Procuraduría General de la República (en ese entonces PGR), tenía nexos con la mafia y usaba el dinero de la corporación para tener una vida llena de lujos, de los cuales la vedette Gina Montes también disfrutaba.

“Me daba joyas, me daba muchas flores, me trataba muy bien, era muy linda persona, íbamos a buenos restaurantes, aunque nunca medio para mi casa”, llegó a mencionar en entrevista con TV Azteca.

A pesar de que ella dejó de producir con tenido hace muchos años, en abril de 2023 se viralizó una tendencia en TikTok que involucraba su trabajo.