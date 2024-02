Kpop Land 2024 llegó a Barco Utopía Iztapalapa: fechas, horarios y todos los detalles del evento gratis

El Barco Utopía en Iztapalapa será la sede del Kpop Land 2024, ofreciendo entrada gratuita.

Aquellas personas que son fanáticas del Kpop y toda la cultura asiática deberán tener en cuenta que el Barco Utopía ubicado en Iztapalapa dio a conocer que en sus instalaciones se llevará a cabo un Kpop Land en el transcurso de los primeros días de febrero de 2024.

Durante el evento todos los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de conciertos, gran variedad de comida asiática, random dance y muchas otras sorpresas y actividades, por esa razón aquí te contaremos todos los detalles.

Como parte de su agenda cultural y recreativa de este Barco Utopía, ofrecerá un evento imperdible con entrada gratuita para todas aquellas personas amantes de la cultura coreana de todas las edades, desde los más pequeños hasta los mayores. El festival es conocido como Kpop Land 2024 y en esta edición los fans tendrán la oportunidad de disfrutar de las siguientes atracciones:

- Talleres.

- Random dance.

- Bodas con los bias.

- Comida coreana.

- Rifas.

- Conciertos.

- Decoración de photocard.

- Mercancía de Kpop oficial y fanmade.

- Pláticas sobre cultura asiática.

El evento Kpop Land contará con conciertos, comida asiática y talleres para los fans. (foto:Cultura Iztapalapa/FB)

La cita para el Kpop Land 2024 que se llevará a cabo en el Barco Utopía de Iztapalapa será el próximo sábado 10 de febrero del año en curso y contará con un horario de atención de 11:00 a 18:00 horas. El acceso al evento será completamente gratis, además, las actividades se realizarán en el Foro al Aire Libre. La dirección exacta de la sede es la siguiente: Parque Lineal Periférico Oriente Esquina con Av. Luis Méndez, Eje 6 Sur, 09200 Ciudad de México, CDMX.

Twice en México

El primer concierto de Kpop en México en 2024 es el de la girlband Twice. Su presentación inicial fue el pasado 2 de febrero en el Foro Sol de la Ciudad de México. El grupo surcoreano se encuentra llevando a cabo su quinta gira mundial “READY TO BE” y el territorio mexicano fue una de sus paradas.

Dicho evento significó la primera actuación del grupo en el recinto en el año 2024, brindando a los asistentes una experiencia inolvidable caracterizada por intensa música y vibrante energía. Entre los puntos culminantes de la noche se encontró la interpretación en vivo de “I GOT YOU”, canción que fue tocada por primera vez ante una audiencia tras su lanzamiento oficial.

El concierto destacó no solo por la vibrante actuación de TWICE, sino también por la entusiasta bienvenida de sus seguidores, apodados ONCE. La agrupación expresó su agradecimiento y asombro ante el apasionado soporte demostrado, calificando la experiencia como un “sueño hecho realidad” debido al entusiasmo y afecto mostrados por el público mexicano.

Twice emocionó al público mexicano con su primer concierto de 2024 en el Foro Sol. TWICE Foro Sol, foto captura X

La actuación de TWICE en México y su exitosa presentación en el Foro Sol subrayan la expansión del pop surcoreano más allá de las fronteras asiáticas, demostrando su impacto como un fenómeno cultural que supera las barreras idiomáticas y geográficas. La habilidad del grupo para resonar con públicos a nivel internacional no solo resalta su talento y carisma, sino que también evidencia el papel unificador de la música en la conformación de comunidades de fanáticos a escala global.

En su set list que presentaron en el concierto estuvieron las siguientes canciones:

- SEET ME FREE

- I CAN´T STOP ME

- GO HARD

- MOOLIGHT SUNRISE

- BRAVE

- TRY

- DONE FOR ME

- NEW RULES

- MOVE

- 7 RINGS

- FEEL SPECIAL

- CRY FOR ME

- FANCY

- THE FEELS

- MY GUITAR

- CLOSER

- CAN´T STOP

- POP!

- I GOT YOU

- QUEEN OF HEARTS

- YES OR YES

- WHAT IS LOVE?

- CHEER UP

- LIKEY

- KNOCK KNOCK

- SCIENTIST

- HEART SHAKER

- ALCOHOL-FREE

- TALK THAT TALK

- WHEN WE WERE KIDS

- CRAZY STUPID LOVE

- TT

- HELLO