Con 65 mil asistentes, TWICE conquistó el Foro Sol en su primera presentación

TWICE, foto del concierto del 2 de febrero en el Foro Sol foto: X/@JYPETWICE

El grupo surcoreano TWICE ha iniciado su quinta gira mundial “READY TO BE” con un concierto vibrante en el Foro Sol de la Ciudad de México (CDMX). Este evento marca la primera presentación del grupo en 2024 en dicho recinto, ofreciendo una noche memorable lleno de música, energía y emoción. Uno de los momentos más destacados fue la interpretación de su canción “I GOT YOU”, llevada a cabo por primera vez en vivo tras su lanzamiento oficial.

Te puede interesar: TWICE en México 2024: este es el probable setlist para sus shows en el Foro Sol

El espectáculo no solo resaltó por la enérgica actuación de TWICE, sino también por la calurosa recepción de sus seguidores, conocidos como ONCE. La banda expresó su gratitud y sorpresa ante el fervoroso apoyo recibido, destacando el encuentro como un “sueño hecho realidad” gracias al entusiasmo y cariño del público mexicano.

La interacción entre TWICE y sus fans no se limitó al escenario, ya que el grupo compartió mensajes de afecto y anticipación por sus próximos conciertos a través de las redes sociales, generando tendencias y miles de publicaciones que evidencian la fuerte conexión con su base de seguidores.

TWICE Foro Sol, foto captura X

El alcance de la quinta gira mundial de TWICE abarca varias ciudades alrededor del globo, con la CDMX siendo una parada crucial que demuestra la popularidad del K-pop en América Latina. La gira “LISTO PARA SER” promete seguir generando expectativas y momentos inolvidables para ONCE, a medida que la agrupación continúa su recorrido internacional, llevando su música y espectáculo a diversos rincones del mundo.

Te puede interesar: Eric Clapton en el Foro Sol: quién es Gary Clark Jr, invitado especial para el concierto

La presencia de TWICE en México y su éxito en el Foro Sol refuerzan la creciente influencia del K-pop fuera de Asia, evidenciando un fenómeno cultural que trasciende barreras lingüísticas y geográficas. La capacidad del grupo para conectar con audiencias internacionales no solo destaca su talento y carisma, sino también el poder unificador de la música en la creación de comunidades globales de fans.

TWICE Foro Sol, Foto: X captura de pantalla

En su set list que presentaron en el concierto estuvieron las siguientes canciones:

SEET ME FREE

I CAN´T STOP ME

GO HARD

MOOLIGHT SUNRISE

BRAVE

TRY

DONE FOR ME

NEW RULES

MOVE

7 RINGS

FEEL SPECIAL

CRY FOR ME

FANCY

THE FEELS

MY GUITAR

CLOSER

CAN´T STOP

POP!

I GOT YOU

QUEEN OF HEARTS

YES OR YES

WHAT IS LOVE?

CHEER UP

LIKEY

KNOCK KNOCK

SCIENTIST

HEART SHAKER

ALCOHOL-FREE

TALK THAT TALK

WHEN WE WERE KIDS

CRAZY STUPID LOVE

TT

HELLO

Este sábado 3 de febrero será su segunda presentación por lo que se recomienda seguir con las recomendaciones sobre que objetos pueden ingresar, para que el acceso sea rápido y seguro:

Te puede interesar: Las primeras imágenes de TWICE en la CDMX para los conciertos del Foro Sol

Para garantizar una experiencia segura y agradable para todos los asistentes, los organizadores de eventos han publicado una lista clara de objetos permitidos y objetos prohibidos en recintos de espectáculos. Entre los elementos autorizados se encuentran lightsticks, banners de dimensiones específicas (33 x 13 cm), pickets, freebies que no incluyan dulces, lentes, tapones para oídos, toallas y tampones en empaque individual cerrado, medicamentos con receta, binoculares sin láser (que serán sujetos a revisión), maquillaje en polvo, sombreras/gorras, cámaras no profesionales, banderas sin asta de hasta un metro de largo, y peluches tipo SKZ00 y BT21.

Así luce el Foro Sol durante el concierto de RBD. (Foto: Luis Ángel H. Mora)

Por otro lado, la lista de objetos prohibidos incluye equipo profesional de fotografía o video, lo cual abarca cámaras, accesorios y drones; así como luces y dispositivos tecnológicos grandes tales como laptops, tabletas y kindles. También están vetados los paraguas, así como cualquier tipo de comida o bebida. La restricción se extiende a pilas (con la excepción de baterías externas para celulares), mochilas y bolsas de cualquier tipo, incluyendo cangureras, tote bags y bolsas de malla. La lista cierra con la prohibición de cigarros, cajetillas abiertas o cerradas, vapes y encendedores, así como drogas o sustancias ilegales y armas.

Este conjunto de reglas tiene como objetivo prioritario la seguridad y el bienestar de los asistentes. Permitir algunos objetos mientras se prohíben otros está diseñado para minimizar riesgos y asegurar que el evento transcurra sin incidentes. Los organizadores han comunicado que estas directrices están sujetas a revisiones y se pueden ajustar según las circunstancias específicas de cada evento. Además, han hecho un llamado a los asistentes para que respeten estas reglas para el beneficio de todos los presentes.

RBD en concierto en el Foro Sol. (@mninoticias)

Los eventos en cuestión pueden variar desde conciertos, convenciones hasta festivales, donde la preservación de un ambiente seguro y controlado es esencial. Estas medidas son un reflejo de los esfuerzos por parte de los organizadores para equilibrar la diversión y la seguridad, adaptándose a las necesidades y preocupaciones de los participantes en el evento.