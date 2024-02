Los secretos del cártel que ‘El Vicentillo’ evidenció en su talento artístico en prisión de EEUU

El talento artístico de 'El Vicentillo' que pocos conocían (Infobae)

‘El Vicentillo’, el hijo mayor de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, durante sus más de 10 años en prisión, desarrolló un talento artístico dentro de una prisión de Estados Unidos, luego de que las autoridades le dieran acceso a papel y lápices de colores, con los que desarrolló impresionantes diseños.

De acuerdo con la periodista Anabel Hernández, Vicente Zambada Niebla, comenzó a tener un mejor trato en la cárcel, luego de que cooperara con el Gobierno de Estados Unidos, como parte del programa de Testigos Protegidos, con el cual logró reducir su condena y ahora goza de libertad.

Fernando Gaxiola, quien en vida fue abogado del hijo de ‘El Mayo’, contó a la periodista Anabel Hernández que su cliente acostumbraba realizar diseños de supehéroes, los cuales se los enviaba a su hijos, quienes eran tres hombres.

“Las condiciones de cárcel mejoraron para ‘Vicentillo’, ahora podía tomar Sol y aire fresco, cada tanto, también tenía papel y lápices de colores con los que hacía diseños y dibujos todo el tiempo, Chayito su madre, esperaba con ansias sus cartas y en un muro de su casa comenzó a colocar todos los dibujos que hijo le iba haciendo, sí ‘Vicentillo’ tenía talento artístico o no, es algo que no habla en sus narraciones en su diario, Gaxiola me mostraba los dibujos que enviaba a sus hijos, casi todos eran de superhéroes”, se lee en el libro de Anabel Hernández, ‘El Traidor’.

Foto: Semanario Zeta

Debido a que el encierro era de muchas horas, Vicente Zambada encontró en el dibujo uno de sus pasatiempos favoritos, con el cual prácticamente volvía a su niñez, la cual le fue arrebata da a muy temprana edad, cuando los Arellano Félix intentaron asesinarlo en la ciudad de Tijuana.

Anabel Hernández señala que es posible que al fondo siguiera siendo un niño, pero también cree que le gustaba complacer a sus tres hijos.

“No entendí si era para complacer a sus tres varones, o si era porque en el fondo seguía siendo el niño que a los 16 años, los Arellano Félix quisieron asesinar en Tijuana”, se lee en el libro de Anabel Hernández.

El autoretrato de 'El Vicentillo' que le entregó a Anabel Hernández (Infobae)

‘El Vicentillo’ diseñó la portada del libro ‘El Traidor’

Hernández señaló que el hijo de Ismael Mario fue quien se dibujó con el overol naranja de preso de alta peligrocidad, mientras que su rostro está cubierto con un maquillaje, similar al de un payaso.

El significado de ese dibujo es que es “príncipe y esclavo, príncipe y payaso, condenado sin salida”, debido a que desde muy pequeño se vio obligado a participar en los negocios de su padre.

“Ahí vi por primera vez a ‘Vicentillo’ con el overol naranja, de esos que usan los presos de alta peligrosidad, por entonces, él tenía 36 años, pero se veía muy demacrado, el uniforme le quedaba grandísimo e incluso le daba un aire ridículo, quizá por eso en su autorretrato se pintó como payaso, vestido con el uniforme carcelario, un gorro naranja, maquillaje en el rostro y una reluciente nariz roja, el cual es la ilustración que ocupa la portada de este audiolibro”, se lee en relato de la periodista Anabel Hernández.