El grado de estudios de Manuel Mondragón y Kalb, exsecretario de Ebrard y EPN que apoya a Santiago Taboada en CDMX

En lo deportivo fue Vicepresidente del Comité Olímpico Mexicano (COM); presidente de la Organización Deportiva Intergubernamental de Latinoamérica y del Caribe. Ostenta el grado de cinta negra octavo dan en el arte marcial del Tae Kwon Do y en el Karate Do; introdujo dichas disciplinas en el panorama deportivo mexicano.