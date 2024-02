¿Por qué Memo Aponte es tendencia y aconsejan no ver su último video?

Memo Aponte (Foto: Instagram/@memoapont)

Memo Aponte se hizo popular entre los fans de Disney porque le dio voz a Nemo en la película de 2003, se trataba de un entrañable personaje pez payaso; sin embargo, el actor de doblaje creció y su contenido en internet acabó siendo objeto de burla.

En específico, son sus videos de “Un día como” los que han generado todo tipo de críticas, pues se caracteriza como los personajes de la película o serie en turno y tanto sus gestos como su vestimenta tipo cosplay ha sido calificada de perturbadora.

Y es que lejos de ser un contenido disfrutable por sus seguidores, ese tipo de videos se convirtieron en una fuente de memes y críticas, hay quienes han calificado sus grabaciones como perturbadoras y burdas. El video de la serie Bluey no fue la excepción, aunque se estrenó hace un par de días, se viralizó el primero de febrero y se volvió viral, pero de forma negativa.

El actor de doblaje y creador de contenido volvió a desatar críticas y comentarios sobre un video incómodo Crédito: (YouTube/@memoapont)

A muchas personas les pareció grotesco el ver a hombres adultos disfrazarse y pintarse como los personajes haciendo cosas aparentemente ridículas.

Entre comentarios de YouTube se pudieron leer comentarios como: “Que buen video Memo, me has motivado para echarme cloro en los ojos”, “Neta.... ¿qué necesidad de hacer este tipo de videos?”, “Estoy traumado de por vida”, “Gracias por las pesadillas”, entre otros. Incluso hubo quienes recomendaron no entrar a ver la razón por la que se hizo tendencia en X.

De qué trata Bluey

Bluey es una serie protagonizada por una familia de perros, aunque está principalmente dirigida al público infantil en realidad la pueden disfrutar también los adultos —sobre todo aquellos que tienen menores a su cargo—. Los nombres de los personajes son Bluey (la hermana mayor), Bingo (hermana menor), Chili (la mamá perruna) y Bandit (el papá perruno).

Bluey, es una serie de una familia de perrros. (Disney Plus)

Y es que la temática de esta animación australiana gira en torno a las curiosidades que tienen los infantes pequeños, la forma en que se les puedan explicar temas difíciles como el compartir, la pérdida, la sensación de rechazo, las diferencias entre hermanos y demás, pero siempre desde un punto de vista respetuoso y que deja una enseñanza.

En TikTok muchos creadores de contenido han señalado que ver Bluey les ha servido como una forma de recordar su infancia de forma positiva y entender muchas cosas sobre la crianza respetuosa.

Sin embargo, la serie creada por Joe Brumm no es como una fábula con moraleja al final, si no que cuenta con una trama que está construida de forma coherente y puede ser interesante para todo tipo de público, además de que los colores que tiene son suaves y evitan la fatiga visual en niños pequeños.

Memo quería ser Memo Normal

Memo Aponte anuncia el "final de una era" (Foto: YouTube / Memo Aponte)

En 2021, el creador de contenido prometió ofrecer a su audiencia una perspectiva más madura y auténtica de su vida, alejándose de los contenidos que tradicionalmente ha compartido en su plataforma anterior. Este cambio iba a marcar el fin de una etapa significativa en su vida profesional y personal, justo cuando estaba a punto de cumplir 30 años y después de casi 20 de trabajar en la industria del entretenimiento.

A lo largo de 2021, Aponte experimentó varios cambios importantes en su vida, tales como el final de una relación amorosa y el inicio de una nueva, así como superaciones de desafíos personales. Estos acontecimientos llevaron al actor de doblaje y vlogger a una profunda reflexión sobre su carrera y su futuro, culminando en la decisión de iniciar este nuevo proyecto. En su video titulado “Este es el fin”, Aponte expresó su deseo de evolucionar y mejorar tanto a nivel personal como profesional, instando a sus seguidores a perseguir sus sueños y disfrutar plenamente de la vida.