Kate del Castillo confesó haber atravesado un padecimiento crónico que la obligó a reposar por más de un mes

Kate del Castillo tuvo que suspender sus actividades debido a un problema de salud (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Kate del Castillo, reconocida actriz y protagonista de la aclamada serie “La Reina del Sur”, recientemente compartió con sus seguidores en redes sociales un desafío personal que ha estado enfrentando: la lucha contra el vértigo. Durante más de un mes, este malestar le ha impedido realizar actividades cotidianas, incluido el ejercicio, una práctica fundamental en su vida diaria por su compromiso con la disciplina física.

A través de su cuenta de Instagram, del Castillo reveló que estuvo en reposo a lo largo de seis semanas, pero finalmente, ha logrado retomar sus entrenamientos.

“Después de seis semanas de no hacer ejercicio, ya estoy de regreso. Estoy muy feliz porque ya puedo controlar el vértigo. El vértigo por ahí sigue, pero ya no tan severo; así es que ya estoy haciendo mi vida normal ahora. Estoy feliz, me siento con mucha energía”.

Kate del Castillo confesó sufrir de vértigo, lo que la alejó de sus actividades físicas. Créditos:Instagram/@katedelcastillo

La actriz, de 51 años, expresó su alivio y satisfacción al descubrir la verdadera causa detrás de su condición: un problema relacionado con su mandíbula, y no con su oído como inicialmente se pensaba.

Ahora que se ha descubierto la causa, Kate también ha podido encontrar una solución, y es usar una guarda bucal.

“Tengo que usar una guarda para que mi mandíbula tenga la mordida correcta para que no empuje el canal del oído, que es lo que hace (que) me desbalancee algo”, explicó la actriz que ganó popularidad gracias telenovelas como Imperio de Cristal, Muchachitas y La Reina del Sur.

Kate confesó que, para solucionar su problema de vértigo, tiene que usar una guarda bucal EFE/Caroline Brehman

Como la misma Kate explicó, el vértigo aún sigue presente, pero cada vez es menos frecuente y ya ha regresado a sus actividades, entre ellas, la preparación de su papel de Chavela Vargas en una serie biográfica. Esta producción abarcará desde sus orígenes en Costa Rica en los años veinte, pasando por su inolvidable etapa en el México de los cincuenta, hasta su tiempo en Madrid durante los noventa.

En entrevista con Variety, Kate compartió su emoción por darle vida a una de las cantantes más importantes de Latinoamérica.

“Es un honor y un gran desafío tener la oportunidad de retratar a una mujer tan femenina como Chavela Vargas, un personaje lleno de contradicciones y matices. Eso es lo que busco, como actriz me apasiona su vida y su amor por México, las diferentes etapas de su vida, lo bueno, lo malo y lo peor”.

Kate del Castillo se pondrá en la piel de Chavela Vargas en el proyecto que prepara Miracol Media (Foto: Archivo)

En la misma entrevista, Pedro Dávila, director general de la casa productora encargada de desarrollar esta serie, Miracol Media, reveló que se buscará darle un toque de modernismo a la turbulenta vida de Vargas, además de que no se limitará al momento de narrar las aventuras sexuales de una artista que a lo largo de su carrera mostró un fuerte interés y deseo en personas de su mismo sexo.

“Viajaremos en el tiempo a México en la segunda mitad del siglo pasado, haciéndolo sentir moderno, ágil y contemporáneo. Pretendemos atraer al público joven que muestra sed de diversidad sexual, inclusión y rebeldía. Será una gran producción que reflexionará sobre la libertad de expresión, la poesía y una aventura musical que hará cantar a los espectadores”, explicó Dávila.