Robertita Franco es víctima de un ‘arranque de celos’; mujer la agrede por tomarse una foto con su esposo | VIDEO

Roberta Franco se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales en las últimas horas porque se viralizó un video de una reciente pelea que protagonizó en un restaurante. La conductora estaba disfrutando de un delicioso platillo cuando una señora le aventó una botella de salsa por un aparente ataque de celos.

Los hechos abrían ocurrido el último fin de semana de enero, cuando Robertita Franco se encontraba en un restaurante de comida rápida. De acuerdo con la información que compartió en el programa ‘¡Bombazos!’, estaba por disfrutar de un postre cuando una mujer la agredió sin explicación alguna.

“Me aventaron una salsa y yo a penas iba a comerme mi pan. Estaba comiendo pollo, entonces ya iba por el postrecito y en lo que a penas a darle la primera cucharadita que siento todo mojado”, contó.

La conductora fue víctima de un ataque de celos. Twitter: @DeTodoUnPoco677

Según Robertita, en ningún momento hizo algo para incomodar o molestar a la señora que la agredió. Al menos eso pensó cuando quedó bañada por salsa, pues minutos más tarde se enteró que su agresora era esposa de un señor que la había reconocido y le había pedido una fotografía.

“Yo no hice nada, yo simplemente fui a agarrar agua de jamaica y unos señores me pidieron una foto. Entonces, pues yo obviamente se las di, porque yo a nadie le niego una foto. La señora, después me enteré que era su esposo el que me había pedido la foto”. continuó.

Cuando la conductora encaró a la señora, ella aseguró que había derramado el líquido sin querer desde otra.

La respuesta desconcertó a Robertita, quien no soportó lo sucedido y decidió contraatacar lanzan salsa contra la esposa de su fan: “Me quedé en shock, me ensució hasta mis botas”.

Tras lo sucedido, la conductora aprovechó un espacio en el programa de Canal 6 para ofrecer disculpas a la señora en cuestión: “No debí hacer eso. Me dejé llevar por la ira”.

Finalmente, mencionó que las figuras públicas no tendrían que pasar por este tipo de situaciones y menos cuando son amables con sus fans: “No por eso vas a permitir que te agredan físicamente”.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la señora que agredió a la presentadora de televisión y el video que grabaron unas personas que se encontraba en el lugar al momento de los hechos sigue dividiendo opiniones en redes sociales.