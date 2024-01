Pati Chapoy dijo que el fallecido Alberto Ciurana era “un monstruo” que quería destruir TV Azteca

Es sabido que entre ambos personajes no existió la mejor relación (Foto: Instagram)

La veterana comunicadora Pati Chapoy compartió una impactante revelación sobre el difunto Alberto Ciurana, quien en su momento se desempeñó como Jefe de Contenido en TV Azteca.

Chapoy, con una larga trayectoria en el mundo del periodismo de espectáculos, narró una experiencia que describió como una ‘pesadilla’, ocurrida durante un encuentro con Ciurana hace años en una función teatral.

De acuerdo con sus palabras, Ciurana expresó su deseo de ‘destruir’ el afamado programa Ventaneando, uno de los pilares de la programación de TV Azteca.

El desencuentro tuvo lugar cuando ambos coincidieron en un teatro, poco después de que Chapoy se uniera a TV Azteca tras haber trabajado en Televisa.

Según relató, después de la obra, Ciurana se le acercó de manera cordial, pero sus palabras fueron todo lo contrario: confesó su intención de perjudicar a Chapoy y al canal.

Alberto Ciurana llegó a las filas de Tv Azteca en 2017 luego de su incursión en Univisión (Foto: Instagram @tupascuaenlinea)

“Cuando llego yo a Televisión Azteca, yo tenía tiempo de no trabajar en Televisa, unos seis meses más o menos, coincidimos Alberto Ciurana y yo en un teatro… y él muy mono, correcto, me saludó”, comenzó a relatar la periodista ante sus colaboradores Rosario Murrieta, Pedro Sola y Ricardo Manjarrez para su canal de YouTube.

“Entonces termina la obra de teatro, nos abrazamos y me toma por los hombros y me dice: ‘¿Sabes cuál es el sueño de mi vida?, darte en la madre a ti y destruir a Televisión Azteca’... Yo me quedé temblando, no comenté nada, me di la media vuelta y me fui, me hacía el corazón así, ese era el monstruo de Alberto Ciurana”, añadió la comunicadora ante el asombro de sus compañeros.

Esta confesión dejó a Chapoy profundamente afectada, marcando un momento de tensión en su carrera profesional. Además, se mencionó que Ciurana tenía intenciones de despedir a Daniel Bisogno, uno de los presentadores estrella de Ventaneando, lo que Chapoy calificó de cínico debido a la cordialidad fingida en los pasillos de Azteca. “Se llama cinismo”.

El fallecido ejecutivo fue calificado como "un monstruo" por Chapoy Crédito: YouTube@Pati Chapoy

La narrativa de Chapoy sobre Ciurana no se limitó a este incidente, pues recordó una anécdota de cuando ambos trabajaron en Televisa, mencionando la reputación de Ciurana de disfrutar causando daño a otros, algo que, según Chapoy, fue confirmado por las propias palabras de Ciurana ante preguntas de compañeros sobre su comportamiento.

“Fuimos compañeros en Siempre en Domingo hace muchos años... Otro compañero le preguntó, ‘¿por qué eres tan ojete?, ¿por qué eres tan malo? Y ¿sabes qué dijo?: ‘porque disfruto haciendo maldades’”, recordó.

Ciurana destacó por su trayectoria en grandes televisoras como Televisa, TV Azteca y Univisión (Foto: @albertociurana / IG)

Se conoce que entre ambos personajes no existió la mejor relación, y se vivió tensión en las instalaciones del Ajusco cuando Ciurana llegó a ocupar un puesto ejecutivo. Finalmente el también empresario murió el 23 de marzo de 2021, a causa de complicaciones derivadas de su infección por COVID-19.