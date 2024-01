El Temach explica la verdad detrás de sus fotos del pasado y responde a haters

El Temach había asegurado que le habla a hombres vulnerables y no está fundando ninguna secta CRÉDITO: (Instagram/@eltemach)

Después de que El Temach hablara sobre los supuestos bautizos a sus jóvenes seguidores, ahora el creador de contenido lanzó un video para aclarar todo sobre las fotografías de su pasado.

El influencer y consejero de hombres —principalmente— mencionó que fue él quien dio a conocer la foto en la que estaba abrazando a una perrita con moños y la imagen en la que estaba con el dedo en la boca haciendo muecas junto a sus amigos.

Aparentemente, fue el mismo Temach quien facilitó el acceso a las fotos de hace más de 10 años para obtener visibilidad, además de frenar las burlas hacia sus seguidores. Así lo reveló:

Otras fotos de El Temach antes (Captura de pantalla Facebook/factorcinema7)

“Yo lo hice, yo me saqué esa foto, yo la puse en el lugar donde salió inicialmnente porque yo sabía que la gente lo iba a agarrar para hacerme publicidad gratis. Yo capitalicé a los haters porque sé como funcionan, les echas el trocito de carne y no lo van a buscar o investigar, lo van a agarrar”

Estas imágenes fueron dadas a conocer como una filtración junto con su participación en El Vestuarista y un capítulo de Caso Cerrado, por lo que mucha gente aseguró que tenía expresiones femeninas e incluso aseguró que quizá su orientación era homosexual. También se aseguró que sólo era un personaje.

El polémico creador de contenido ya explicó el origen de las imágenes virales Crédito: (TikTok/@machos_alfa_el_temach)

De acuerdo con Luis Castilleja —nombre real de este creador de contenido—, estas fotografías fueron publicadas para que la atención se centrara en ellas y no en sus fans, quienes han sido ridiculizados, burlados y señalados en redes sociales por seguir los consejos de El Temach o portar cadenas y placas con el logo de su canal.

“A mí no me pasa nada si me tiran hate, para eso hago yo contenido y para eso estoy aquí, para que me tiren hate, para que me ataquen, a mí no me pasa nada que me digan cosas, el problema viene cuando los tratan de ridiculizar a ustedes, había muchos compas avergonzados, se estaba generando disidencia entre los compas porque los estaban avergonzando y para evitar eso quise volverme el centro de atención”, dijo a sus seguidores.

En redes sociales circularon fotos inéditas del influencer, presuntamente durante su etapa como actor. Crédito: @eltemach, X.

De igual forma, mencionó que próximamente va a lanzarse una serie de temática desconocida, no se sabe si él mismo actuará ahí o si será sobre su vida, pero aprovechó la situación para darle publicidad a su contenido. El Temach llamó a sus críticos y a las personas que lo juzgan como su “Departamento de marketing gratuito”.

La revelación de El Temach dividió opiniones, ya que algunos hicieron comentarios como “No hijo, ya no te creo”, “Se sacó esto debajo de la manga” o “Ahora resulta que lo hizo por popularidad”. De igual forma, hubo quienes creyeron en su palabra y aseguraron que eso había sido un movimiento muy inteligente.

El bautizo de los seguidores de El Temach

El Temach le puso una cadena con placa a un seguidor (Captura de pantalla)

Las críticas hacia El Temach surgieron luego de que se difundieran imágenes de un grupo de jóvenes, muchos de ellos sin camisa y en edades comprendidas entre los 16 y 26 años, escuchando atentamente al influencer.

Además, se les veía portar cadenas con placas militares, lo que generó una serie de memes y opiniones divididas en las redes sociales. Una captura de pantalla particularmente impactante muestra a un adolescente con la nariz lastimada, afirmando que “cada golpe me hace más fuerte”, lo que avivó las especulaciones sobre prácticas violentas similares a las de la película El Club de la Pelea, de 1999. Por otro lado, El Temach aclaró que, aunque sus seguidores practican deportes con Los Compas de Hierro, él no está presente en todas sus reuniones, tratando de distanciarse de las acusaciones de violencia.