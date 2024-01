Mujeres con Bienestar en Edomex: ¿qué se sabe de la “Convocatoria de Permanencia”?

Mujeres con Bienestar tiene una convocatoria de permanencia de la que se desconoce si se encuentra activa (Secretaría del Bienestar de Estado de México)

Mujeres con Bienestar actualmente tiene abiertos dos procesos de registro: el primero es para aquellas que en 2023 no pudieron finalizar su solicitud y, por tanto, no fueron elegidas como beneficiarias; el segundo es para las que están haciendo su pre registro porque no lo realizaron el año pasado. Además, en redes sociales comenzó a circular una tercera convocatoria, la de “Permanencia 2024″.

En la página oficial de la Secretaría del Bienestar del Estado de México, en la sección de Programas Sociales, se pueden encontrar todas las convocatorias a estos apoyos, entre ellos Mujeres con Bienestar. La última publicada es “Convocatoria de Permanencia 2024″, la cual está dirigida a aquellas mujeres que actualmente cuentan con el apoyo, es decir, que fueron beneficiarias desde 2023.

Las bases indican que podrán participar únicamente las mujeres que “tengan interés de permanecer en el programa” y que cumplan con ciertos requisitos, entre ellos realizar un trámite a través de la página oficial de la Secretaría del Bienestar en el Estado de México.

La convocatoria fue publicada el 24 de enero (Secretaría del Bienestar de Estado de México)

Requisitos:

-Ser beneficiaria del programa desde 2023

-Realizar un trámite mediante la página de la Secretaría del Bienestar, https://bienestar.edomex.gob.mx/

-Cumplir con la fecha límite, que es el 28 de enero de 2024, hasta las 18:00 horas.

Cabe destacar que en esta convocatoria no se especifica cuál es el trámite ni en qué parte de la página se podrá realizar.

Según se lee, los criterios de continuidad los determinará la Dirección General de Programas Sociales Estratégicos de Desarrollo Social “Mujeres con Bienestar” en su calidad de instancia normativa.

La convocatoria puede consultarse en la página oficial de la Secretaría del Bienestar del Estado de México (Secretaría del Bienestar de Estado de México)

También ofrece medio de comunicación por si alguna beneficiaria del programa tiene alguna queja o denuncia. Los números telefónicos son: 7229409191 o 8002257333. Asimismo, está habilitado el correo electrónico pmujeresconbienestar@edomex.gob.mx

Hasta el momento, esta convocatoria no ha sido distribuida en redes sociales de la secretaría, por lo que se desconoce si está activa.

Por ahora, en redes sociales de la Secretaría del Bienestar ni del Gobierno del Estado de México se ha informado acerca de este proceso de permanencia ni de la convocatoria.

Las beneficiarias aún no reciben el segundo pago del programa (X/@avisosbienestar)

¿Cuándo será el segundo pago de Mujeres con Bienestar?

El programa Mujeres con Bienestar consiste en un apoyo económico de 2 mil 500 pesos al bimestre, además de diferentes tipos de ayuda.

El primer pago para las que fueron seleccionadas como beneficiarias en 2023 fue en diciembre y correspondía al bimestre noviembre-diciembre.

Aún no se han publicado fechas para el segundo pago, pero se especulaba que fuera a finales de enero. En su momento, Juan Carlos González Romero, secretario del Bienestar en el Edomex, dio a conocer que los depósitos comenzarían a finales de este mes, enero.

Sin embargo, por el momento continúa el proceso para terminar el registro de aquellas que iniciaron su solicitud en 2023 y las que se registraron en este año.

El depósito se hace en una tarjeta y se puede retirar en cualquier cajero. Foto: Facebook/Gobierno Municipal de Tultepec

Cabe recordar que las interesadas en obtener el apoyo económico tienen hasta el 28 de enero para finalizar el pre registro. Posteriormente, recibirán un mensaje de texto (SMS) al número que pusieron en su solicitud, ahí les informarán que ya pueden descargar su Formato Único de Bienestar (FUB) y consultar la cita y el módulo en el que tienen que entregar la documentación correspondiente.

Desde el 29 de enero y hasta el 9 de febrero se recibirán los documentos de las mujeres para realizar el cotejo y comprobación de la información que dieron en su pre registro.

Para las que hicieron su registro en 2023, el proceso de la entrega de papeles tendrá las mismas fechas.