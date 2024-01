Quién es Nikkole Teja, la exfutbolista del club Puebla que renunció 19 días después de ser contratada

Se espera que tenga un buen rendimiento con el equipo de La Franja. (Instagram @Nikkoleteja_)

Pese a que algunos clubes de la Liga MX Femenil ya alcanzaron una estabilidad en el nivel profesional, algunas escuadras aún no lo lo logran y han tenido abruptos cambios, tal como pasó en el club Puebla. A escasas jornadas de que arrancara el Clausura 2024, La Franja vivió una baja de su plantilla.

Nikkole Teja anunció su retiro del futbol profesional, en consecuencia ya no seguirá siendo parte de la plantilla del equipo poblano para lo que resta del campeonato. A pesar de que hace escasos días le dieron la bienvenida al club después de su breve paso por las Rayos de Necaxa, Nikkole sorprendió al retirarse de las canchas.

Por medio de un comunicado oficial, Puebla detalló que la ahora exmediocampista ya no sería parte del proyecto de María López, directora técnica. Sin dar mayores detalles de por qué tomó la decisión de manera tan abrupta, el equipo de La Franja se limitó a externarle su agradecimiento.

Y es que, lo que más causó extrañeza fue que únicamente estuvo con el club Puebla por 19 días desde que se anunció su fichaje el 4 de enero. No tuvo la oportunidad ni siquiera de debutar con las poblanas en alguna jornada, renunció a esa oportunidad antes de tiempo.

Nikkole solo estuvo 19 días en el club Puebla (X / @Nikkoleteja_)

Así lo dio a conocer el club Puebla sobre la decisión de Nikkole Teja:

“El Club Puebla Femenil informa que Nikkole Teja ha decidido emprender proyectos personales independientes al futbol, por lo que ha causado baja de nuestro plantel. Agradecemos su profesionalismo en el tiempo que estuvo dentro de la institución y le deseamos éxito en lo que venga”.

¿Quién es Nikkole Teja?

Nikkole Cheree Teja nació el 9 de diciembre de 1999, creció en Washington, Estados Unidos. Su formación académica y profesional la llevó a cabo en EEUU; sin embargo, cuando llegó el momento de probar suerte en el futbol profesional migró a México.

Necaxa fue el primer equipo que le ofreció la oportunidad de debutar como mediocampista profesional, a pesar de que intentó estrenarse con las Tuzas del Pachuca, fue la escuadra de Necaxa quien le permitió debutar en la Liga MX en el 2022.

Su primer partido fue un Necaxa vs Guadalajara, el viernes 28 de enero de 2022, Nikkole Teja fue la primera jugadora No Formada en México que compitió con el equipo hidrocálido de Aguascalientes; sin embargo, su carrera no prosperó y solo hizo nueve apariciones en su primer torneo, para junio de 2022 dejó a Necaxa y emprendió en otros proyectos.

La futbolista llegó a México con tan solo 18 años de edad para seguir su sueño de ser futbolista profesional (Instagram)

Las faltas de oportunidades económicas la orillaron a abrir una cuenta de OnlyFans, debido a ella recibió una serie de insultos y comentarios machistas que denigraron su carrera como deportista profesional.

Intentó retomar su carrera con Puebla, pero algunas limitantes como el idioma y falta de oportunidades la orillaron a colgar los botines, según explicó en su cuenta oficial de Instagram. En su post de despedida recordó todo lo que tuvo que pasar para intentar ser futbolista profesional en México.

“Si está es la única vida que voy a vivir, estoy feliz de haber conocido y amado al fútbol. Si hay otra vida después de esta espero encontrarlo otra vez y sentir que el fútbol me ame de también. Llegué a este país sola, a mis 18 años, sin conocer a nadie y sin hablar el idioma. Pero siempre tuve el sueño de jugar fútbol de manera profesional y aquí pude lograr eso. No queda nada que probar a alguien más o a mi misma. Se lo que valgo como jugadora, hija, amiga y sobre todo como persona. No me arrepentiré de dejarlo. Pero si me arrepentiré de experiencias que tuve que pasar pero algunas estaban fuera de mi control”, expresó.