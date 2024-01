Yuri no sabía que El Apagón hablaba sobre incesto y le cambió la letra

La cantante Yuri es cristiana y tuvo que cambiar la letra en sus conciertos (IG: oficialyuri)

El Apagón es una de las canciones más populares de la cantante Yuri, pero también una de las más controversiales, ya que la letra de este tema musical relata un abuso sexual que queda entendido de forma implícita.

A pesar de que este tema de melodía alegre fue interpretado decenas de veces, la cantante no se había dado cuenta de esto, por lo que no cambió la letra hasta muchos años después, de acuerdo con lo que reveló Yuri en el podcast de Nayo Escobar.

Esta es la parte de la canción que Yuri ya no interpreta completa en sus conciertos, pues sólo repite el coro de “¡Ay! ¿Qué me sucedió?”:

Yuri ya no canta completa la canción de El Apagón EFE/ Sony Music México

Y sin ver al enemigo en aquella terrible oscuridad

Me quitaron el abrigo

El sombrero y que barbaridad

Yo pensaba en el castigo

Que a aquel fresco enseguida le iba a dar

Cuando encendieron las luces

¡Ay! Era mi papá

Con el apagón que cosas suceden

Si bien la canción El Apagón había sido criticada por mencionar un abuso sexual, ese no fue el motivo por el que Yuri dejó de cantar una parte de la letra, simplemente omitió que se trataba del papá de la protagonista de la canción para estar en concordancia con sus creencias religiosas.

La cantante aseguró que la temática se contraponía a su creencia religiosa Crédito: (TikTok/@nayoescobar/@musicacristiana.play_)

Y es que como persona cristiana, Yuri sentía que no era adecuado contar que el misterioso encuentro que vive la protagonista de la canción había sido con su papá, pues se trataba de un incesto.

“El apagón si la cambié porque nunca me di cuenta de que era un incesto. Yo canté por años la canción, entonces yo cristiana imagínate. ¿Cómo cantar un Aleluya y luego decir que era mi papá?”

De esta forma, la cantante dejó entrever que seguirá interpretando la canción, pero omitirá la parte en la que se revela la identidad del misterioso hombre que abusa sexualmente de la protagonista de la letra:

La canción retrata un abuso sexual pero de forma implícita (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Iba sola por la calle cuando vino de pronto un apagón, vale mas que yo me calle la aventura que allí me sucedió, me tomaron por el talle, me llevaron al cubo de un Zaguán Y en aquella oscura calle Ay, que me sucedió ¡Ay! ¿Qué me sucedió? ¡Ay, que era mi papá”, dice el popular tema musical.

Polémica por canción El Apagón

Anteriormente esta controversia ya había surgido y ocurrió justo en el momento en que Yuri había sido objeto de críticas por sus comentarios despectivos hacia la comunidad LGBT+ y discursos considerados serofóbicos.

Esto ha llevado a que tanto fans como internautas examinen con más detalle el contenido de las letras de canciones que han sido parte de la cultura popular y que, sin un análisis crítico, podrían haber pasado inadvertidas en cuanto a su potencial mensaje dañino.

Yuri dijo que la comunidad LGBT no la respeta. (Archivo)

La canción “El Apagón” detalla cómo la protagonista, tras un corte de luz, siente que alguien la sujeta y comienza a tocarla sin su consentimiento. La revelación de que el agresor es su padre, expuesto hacia el final de la letra, añade un grado aún más perturbador al ya inquietante relato.

Las reacciones en redes sociales reflejan una creciente conciencia sobre la importancia de reevaluar el contenido cultural del pasado bajo una perspectiva contemporánea de respeto e igualdad. Muchos internautas criticaron la normalización de discursos violentos y sexistas que, camuflados en melodías pegajosas, han sido consumidos sin cuestionamiento por generaciones anteriores.

Yuri, conocida por éxitos que marcaron épocas y por ser una figura emblemática en la música popular simplemente se limitó a decir que la canción relataba los acontecimientos durante la Segunda Guerra Mundial, pues había apagones constantes provocados por las explosiones.