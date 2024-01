Banxico alerta sobre video falso que hace uso de su imagen con fines fraudulentos

Banxico alertó por video falso en redes sociales BANXICO

La Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una herramienta eficiente para el desarrollo de diferentes actividades; sin embargo, en algunos casos se ha utilizado para cometer acciones negativas, como en el caso de lo revelado por el Banco de México (Banxico), quienes dieron a conocer que ha estado circulando por redes sociales un video falso en el que hacen uso de la imagen de la institución.

La institución dio a conocer que se ha estado compartiendo por medio de redes sociales un video falso presuntamente generado por Inteligencia Artificial, el cual usa la imagen y una falsa voz de la gobernadora de Banxico, así como de algunas otras personalidades que forman parte de la vida pública de México.

Por lo anterior, Banxico se deslinda de la información que se difunde en el video, por lo que exhortaron a la población a hacer caso omiso a lo planteado en el clip con la finalidad de evitar ser víctima de engaños que puedan llevar a cabo operaciones que podrían ser fraudulentas.

Del mismo modo, la institución anotó que dentro de sus labores y funciones no se encuentran las de realizar operaciones activas, pasivas o de servicios con el público en general. Banxico no lleva a cabo transacciones u operaciones financieras con particulares, por lo que no solicita a ninguna persona depósitos de dinero o entrega de documentos.

Algunos de los servicios que tampoco ofrece Banxico son: trámites en oficinas o con los funcionarios de estas, tampoco ofrece créditos, inversiones o productos financieros.

Como parte de las recomendaciones que emitió el Banco de México fue que se debe tener en consideración que la única página oficial de Banxico, es https://www.banxico.org.mx.

Banxico por la presencia de un video falso generado por IA que circula en redes sociales Crédito: X/Banxico

¿Cómo evitar ser víctima de un fraude financiero?

Un fraude financiero puede ser conocido como cualquier tipo de engaño que ocurre en un entorno digital y que afecta al dinero de alguna persona, danco como resultado las transacciones no reconocidas o algún tipo de robo de ingresos. Algunos de los métodos más comunes para este tipo de actividades como lo puede ser por medio de correo electrónico, una llamada telefónica o desde un mensaje de texto.

Es importante tener cuidado con no caer en fraudes digitales (Especial)

Algunas de las recomendaciones para evitar caer en el fraude son:

- Revisar de manera regular los últimos movimientos de la cuenta personal y de la tarjeta de crédito que se tiene, para que se pueda detectar a tiempo cualquier transacción no reconocida.

- Al hacer uso de la banca desde el celular y se percibe que está muy lenta, podría ser una señal clara de que se ha instalado un software malicioso, por lo que en esos casos se recomienda borrar la aplicación y después instalarla nuevamente.

- Es importante cerciorarse de que el sitio web al que se ingresó tenga del lado derecho un signo de un candado, esto significa que el sitio ha sido verificado como auténtico y que cumple con los estándares mínimos de seguridad.

Es importante tomer precauciones para evitar perder dinero (Freepik)

- Al momento de realizar una compra en línea es importante poner atención también de que aparezca el signo de un candado como en el caso anterior, ya que de lo contrario, la información podría ser vulnerada.

- Es importante evitar acceder a la banca digital desde computadoras y dispositivos ajenos, así como no realizar transacciones desde conexiones a internet que no son seguras.

- Siempre procurar establecer contraseñas seguras de las cuentas y aplicaciones bancarias.

- Evitar abrir enlaces que provengan de un mensaje cuyo remitente sea desconocido, del mismo modo no dar clic en algún correo electrónico que diga ser el banco del que se es cliente.