Tras cinco años distanciados, Atala Sarmiento habló con Daniel Bisogno sobre la salud del conductor de Ventaneando

Daniel Bisogno preocupó a Atala Sarmiento cuando ella se enteró de sus padecimientos (Foto: Instagram)

Fue en marzo de 2018 cuando Atala Sarmiento dejó el programa Ventaneando tras 14 años como parte de sus conductores. Tras su salida, perdió la amistad de sus ex compañeros, siendo la de Daniel Bisogno la que más sufrió debido a la cercanía personal entre ambos.

Ahora, tras su breve paso por Televisa y desde España, donde reside desde hace un tiempo, la conductora de espectáculos recordó en qué términos se dio su ruptura con el llamado “Muñe”.

“Había mucho cariño entre nosotros, había una amistad muy sincera y compartíamos un montón de cosas porque obviamente estuvimos trabajando juntos 14 años y viajamos, nos pasábamos en el set muchísimo más tiempo que el que pasábamos con nuestras familias entonces claro que con todos mis compañeros de trabajo llegué a compartir muchísimas cosas”, contó la presentadora en entrevista para el canal de YouTube de Ana María Alvarado y Carlo Uriel.

Pati Chapoy sus demas ex compañeros, ignoraron a Atala Sarmiento durante su última participación en el programa (Foto: Instagram I- @patichapoy/ D-@atasarmiento)

La mujer de 51 años reconoció que le dolió la actitud que Bisogno mostró hacia ella, al tomar partido por Pati Chapoy y cortar la relación tajantemente.

“Dije, a ver, si Daniel fue alguien a quien yo quise mucho, pues qué pena que se tuvo que romper por una cosa que además no tenía que ver con nosotros en el lado personal, nos dejamos de hablar por una situación profesional, honestamente”.

Atalia Sarmiento fue condutora del programa de espectáculos de TV Azteca por casi 15 años (Foto: Cuartoscuro)

Atala y Daniel no hablaron del tema y simplemente dejaron de verse ni hablarse siquiera, pero la situación entristeció más a Atala cuando vio a Daniel expresarse mal de ella ante los medios de comunicación e incluso en Ventaneando.

“Nunca tuvimos la oportunidad ni de hablarlo, ni de nada, se quedó así de ‘ya no te hablo porque te fuiste del otro lado’, todo fue un caos. Dio entrevistas a mucha gente y en el mismo programa hizo muchas burlas de mí, dijo cosas muy feas de mí”

“En su momento me dolió mucho porque yo sabía cuál era la intención: desprestigiarme profesionalmente y hacerme daño también personalmente”, compartió.

Sin embargo Atala fue quien tuvo un acercamiento hacia el también actor de 50 años al conocer que recientemente había estado mal de salud, en 2023. Y es que cabe recordar que el conductor fue hospitalizado en mayo por un cuadro hepático derivado de la ruptura de las várices de su esófago, padecimiento que lo llevó a terapia intensiva.

La conductora dejó atrás las rencillas con su ex compañero Crédito: YouTube@CarloUriel

“Yo no sabía que había estado muy enfermo hasta que mi mamá de mandó un mensaje hace poco, me dijo ‘creo que lo debes saber por si le quieres decir algo’. En momentos así uno no puede dejarse llevar por emociones negativas ni por cosas que sucedieron en el pasado”, reflexionó la conductora que desarrolló su carrera en TV Azteca.

“Le escribí un mensaje y le dije ‘por el cariño y la amistad que hubo durante tanto tiempo entre nosotros, quiero decirte que te agradezco mucho las cosas bonitas que dijiste de mí con Yordi Rosado... quiero decirte que yo no tengo ningún rencor contigo, que estemos en paz porque ni tú ni yo tuvimos ningún enfrentamiento”, compartió Atala.

El conductor advirtió que será visto en el hospital en los próximos días 3. Crédito: YouTube@Ventaneando

“Le dije ‘que sepas que yo te recuerdo con muchísimo cariño y que siempre te voy a querer pase lo que pase, y que deseo que estés bien pronto y que vuelvas a ser el toro que toda la vida has sido, y que te recuperes muy pronto”.

Tras ello, el famoso conductor fue afable y correspondió de la misma manera. “Me contestó muy lindo, me dijo cosas muy bonitas y me mandó un video de cuando tocamos una vez la guitarra mientras estábamos esperando entrar a una junta”.

Finalmente, Atala dijo querer mucho a Daniel, aunque no reveló si la amistad fue efectivamente retomada tras el intercambio de mensajes.