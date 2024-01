Ernestina Godoy se une a la campaña de Sheinbaum y deja atrás la procuración de justicia en CDMX

Ernestina Godoy se suma a la campaña de Claudia Sheinbaum

A unos días de no conseguir los votos suficientes para su ratificación con fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy apareció junto a Claudia Sheinbaum en uno de sus eventos públicos en la carrera por la Presidencia.

Te puede interesar: Sheinbaum critica a oposición por negar ratificación de Godoy en Fiscalía de CDMX: “Hizo justicia en casos de corrupción”

Durante el evento “Es tiempo de nosotras” celebrado en el Parque Bicentenario, alcaldía Miguel Hidalgo, la precandidata presidencial por el partido oficial aseguró que la lucha de las mujeres “no es individual, sino colectiva” para garantizar el acceso a la igualdad, derechos humanos y una vida libre de violencia.

Junto a un nutrido grupo de asistentes e invitadas a acompañarla en el templete, entre quienes se encontraban las senadoras Olga Sánchez Cordero y Citlalli Hernández, además de Ernestina Godoy, Claudia Sheinbaum afirmó que “a la Presidencia no llega una, llegamos todas”.

Te puede interesar: ¿Ernestina Godoy podría ser senadora de México? Esto dice la ley

En relación a la invitación de la ex fiscal capitalina a su equipo de campaña, destacó que se trata de “una mujer honesta y valiente” con quien trabajó con autonomía para disminuir los índices delictivos de la CDMX: “la valentía de Ernestina no se encuentra en muchos”, lanzó la aspirante presidencial.

La ley explica cuáles son los requisitos para que una exfiscal asuma funciones Crédito: Cuartoscuro

“Me sumo con entusiasmo a fortalecer esta fuerza progresista que busca un país y una ciudad segura; que combate a todas las expresiones criminales, no solo algunas para favorecer a otras como antes pasaba”: Ernestina Godoy.

La ex fiscal capitalina afirmó que no ve como una derrota su salida de la Fiscalía, pues apostó -dijo- por dar la batalla por la justicia con dignidad y entereza en favor de la seguridad de las y los capitalinos: “Por ello no negociamos la ley, ni cedimos a presiones de liberar a dirigentes detenidos por corrupción (inmobiliaria) o explotación (sexual)”.

Te puede interesar: Marko Cortés explota contra Ernestina Godoy tras detención de líder priista en CDMX: “Fiscal carnala y espía”

Estas palabras de Ernestina Godoy tienen como antecedente las declaraciones que hizo durante su último informe de actividades; ahí aseguró que las dirigencias del PRI y PAN intentaron negociar su ratificación en el cargo a cambio de liberar a las personas detenidas por los escándalos del llamado cártel inmobiliario y la explotación sexual que se investiga al interior de las filas del tricolor.

“CDMX está mejor que en 2018″: Ernestina Godoy

La ex fiscal reiteró que de haber cedido a las presiones de los partidos de oposición hubiera logrado extender su estadía por cuatro años más al frente de la Fiscalía de la CDMX; sin embargo, “nunca he creído que el fin justifica los medios, por ello no negociamos la ley”, lanzó.

Ernestina Godoy, envuelta en escándalos de presunto espionaje y fabricación de investigaciones contra políticos opositores y afines a Morena, se mantuvo firme en la postura de que “la CDMX está mejor que en 2018″, con una reducción en los delitos de homicidios y feminicidios, así como una batalla frontal para combatir a los grupos delictivos que operan en la capital.

Claudia Sheinbaum invita a Ernestina Godoy al Senado (Captura de Pantalla)

Antes de finalizar el evento, Claudia Sheinbaum lamentó que en 200 años de historia como país independiente, nunca -hasta la llegada de la 4T- se haya logrado la consolidación de un gabinete paritario, mismo que corre peligro por las propuestas del frente opositor que “históricamente le ha cerrado el paso a las mujeres y se ha colocado del lado de la corrupción y desigualdad”.

Para muestra -dijo la ex jefa de Gobierno- está el caso de Ernestina Godoy, quien salió de la Fiscalía de la CDMX por exhibir múltiples casos de corrupción y ser la primera en abrir una carpeta de investigación contra un fiscal por “encubrir” un caso de Feminicidio, en alusión a Uriel Carmona, encargado de la procuración de justicia de Morelos.