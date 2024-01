Cómo entrar a trabajar al INAH con un sueldo de casi 35 mil pesos: requisitos, fechas y puesto

El INAH publicó una nueva vacante para unirte a sus filas Crédito: inah.gob.mx

Con el inicio del nuevo año vienen nuevas oportunidades laborales. Si estás en búsqueda de trabajo, esta información seguro que te va a interesar. El 10 de enero del 2024, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) publicó una vacante para unirse a sus filas.

Se trata del puesto de Subdirector de personal, y si eres seleccionado por el INAH, podrás ganar al mes la cantidad bruta exacta de 34 mil 53 pesos mexicanos al mes. Por supuesto, hay una serie de requisitos que debes cumplir si vas a aplicar.

Entre las funciones que vas a desempeñar como subdirector de personal del INAH está la aplicación de lineamientos en torno a la entrada y salida de personal en la insitución, la supervisión de los movimientos y prestaciones de los empleados, asegurar el pago y los descuentos al personal y checar bien que los procesos de nómina se lleven a cabo de forma correcta.

2024 puede ser tu mejor año laboral (Imagen ilustrativa Infobae)

Del mismo modo, vas a desarrollar estrategias para mejorar el funcionamiento de las operaciones, darás respuestas a peticiones para atención, así como asesorar a empleados si tienen dudas con respecto a sus pagos, prestaciones o a los impuestos.

Requisitos para trabajar en el INAH este 2024

En primer lugar, necesitas estar titulado o titulada en una carrera universitaria que pertenezca a las Ciencias sociales y administrativas, como pueden ser Administración, Contaduría, Economía, Finanzas o Derecho.

De igual forma, debes tener al menos 3 años de experiencia en Apoyo Ejecutivo y/o Administrativo (si eres de Ciencias Económicas), Administración Pública (si eres de Ciencia Política), Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos (si eres de Ciencias Económicas), o en Cultura (si eres de Política Sectorial).

No es necesario que hables un segundo idioma pero sí debes tener disponibilidad para viajar en ciertas ocasiones y tener capacidades para trabajar en equipo.

Fechas que debes tomar en cuenta si quieres trabajar en el INAH

Si quieres trabajar en el INAH checa esta información (INAH)

Para entrar al concurso debes llevar a cabo ciertos pasos, desde hacer un exámen de conocimientos, una evaluación de habilidades, una evaluación de experiencia, una valoración de mérito y, por supuesto, una entrevista de trabajo. Aquí te dejamos las fechas y los pasos a seguir.

- Registro de aspirantes (en el portal www.trabajaen.gob.mx), que ocurrirá del 10 al 23 de enero del 2024.

- Revisión de tu currículum (también el sitio web ya mencionado), y tienes del 10 al 23 de enero del 2024.

- Los exámenes de conocimientos, la evaluación de habilidades y un cortejo de documentos, desde el 29 de enero.

-Una evaluación de experiencia y valoración del mérito y la entrevista, también a partir del 29 de enero.

Documentos que debes entregar para la vacante del INAH

-Identificación oficial con foto y firma (puede ser el INE, la cédula profesional, el pasaporte, etcétera).

-Acta de nacimiento (y/o certificado de nacionalidad mexicana, carta de naturalización, forma migratoria FM2)

-Cartilla Militar, liberada, en el caso de los hombres menores a 40 años de edad.

-RFC con homoclave, emitido por el SAT.

-CURP.

Si quieres trabajar en el INAH checa esta información (INAH)

-Formato firmado proporcionado por el INAH donde se acepte no haber tenido antecedentes penales, no ser servidor público, no pertenecer a la iglesia, y haber presentado documentación fidedigna.

-Curriculum.

-Comprobante de folio asignado en TrabajaEn.

-Documentación que demuestre el grado de estudios (para cada caso se piden distintos documentos, por lo que te recomendamos checar el documento original de la vacante en este enlace).

-Documentación para demostrar años de experiencia (para cada caso se piden distintos documentos, por lo que te recomendamos checar el documento original de la vacante).