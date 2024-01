Adiós al Plaza Condesa: demolieron el famoso recinto de CDMX y así luce el lugar donde estuvo

En redes sociales trascendió que El Plaza Condesa fue demolido por completo- Crédito: X @Rock360Mx / Cuartoscuro

El Plaza Condesa, famoso recinto de la Ciudad de México donde decenas de cantantes y artistas se presentaron, fue demolido en su totalidad según reportaron en redes sociales, donde circulan fotos del ahora desierto espacio en que estuvo.

Te puede interesar: Cuáles son las estaciones del Metrobús sin servicio este día

La demolición del foro ocurrió luego de varios años en que estuvo cerrado debido a los daños estructurales que sufrió en el sismo que sacudió a la CDMX en 2017. Las labores para destruirlo hasta los cimientos comenzaron en abril de 2023.

Meses después se supo que en el sitio donde estuvo la sala de conciertos habrá un edificio de 13 niveles que será una combinación de centro comercial, hotel boutique y departamentos.

El Plaza Condesa quedó dañado en el sismo de septiembre de 2017. Crédito: X @Rockdealer

La historia del extinto Plaza Condesa comenzó en 2011, cuando OCESA adquirió el inmueble y lo convirtió en uno de los foros favoritos de miles de personas, por una mezcla de factores, entre los que destacan su tamaño, diseño acústico y visual que fue pensado para que los conciertos pudieran ser disfrutados a plenitud desde cualquier ángulo.

Te puede interesar: Calidad del aire en CDMX: el reporte de las 05:00

Antes de una sala de conciertos fue un cine, el cual abrió sus puertas en 1973 y que desde entonces ganó fama por proyectar películas que no llegaban a la salas convencionales y ofrecer servicios inusuales como la venta de alcohol.

Pese a su corto paso por la escena musical, en comparación con otros recintos, El Plaza Condesa es recordado con gran cariño por cientos de personas que a través de redes sociales lamentaron su demolición.

El Plaza Condesa comenzó su historia en 2011 Crédito: X X @Rock360Mx

“El lugar donde cumplí un sueño al hacer mi primera reseña de un concierto acaba de morir.”, “Te voy a extrañar toda la vida” y “Sin lugar a dudas la mejor sala de conciertos que ha tenido este país. Su tamaño, la calidad de audio, la vista y su ubicación lo destacaban”, fueron parte de los comentarios.

Estos son los artistas que tocaron en El Plaza Condesa

En el famoso recinto se presentaron cantantes y bandas nacionales e internacionales de una gran variedad de géneros musicales. Entre los shows más recordados de los inicios de Plaza Condesa están el de Morrissey y Caifanes, ambos en 2011.

Te puede interesar: Esta es la línea del Metro CDMX a la que más personas entran gratis

También pisaron el reconocido escenario los artistas internacionales Rihanna, Porter, Noel Gallagher, Blur, Aurora, Phoenix, Charlie XCX, Zoé, Siddhartha y La Ley, por mencionar algunos.

Hasta 2020 El Plaza Condesa tenía varios conciertos programados, pero fueron cancelados o pospuestos debido a la pandemia por COVID-19. Entre los artistas y grupos que no se pudieron presentar están Wos, Friendly Fires, Fakear, Cheap Trick, Charli XCX, Kacey Musgraves, Rex Orange, Lucybell, Danny Ocean, The Growlers, The Driver Era, The Midnight LA y Men I Trust.

Durante décadas, El Plaza Condesa representó un peligro para los vecinos de la zona. Foto: @El Plaza Condesa

Los shows que quedaron pendientes no pudieron ser reprogramados después de la emergencia sanitaria, ya que para entonces se hizo oficial que El Plaza Condesa sería demolido por ser considerado un inmueble de alto riesgo.

La última publicación en las cuentas oficiales de El Plaza Condesa fue en marzo de 2021, cuando anunciaron la cancelación de una de las presentaciones pendientes.

“El concierto de @WosOficiaI programado para el 11 de marzo queda pospuesto hasta nuevo aviso. Mantente pendiente de nuestras redes para conocer su próxima fecha. Los boletos adquiridos seguirán siendo válidos.”, decía el post.

Luego de este último posto, el 20 de abril de 2021, personal de la alcaldía Cuauhtémoc colocó un aviso en el recinto en el que se podía leer: “Este inmueble es de alto riesgo. El Ingreso es bajo su propia responsabilidad.

El anuncio detallaba que el peligro en el inmueble fue determinado con bases en los artículos 17, 123 y 125 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.