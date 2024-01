Agresión vs Paola Suárez: aseguran que hay VIDEOS de la violencia que vivió a manos de su novio

Wendy Guevara reveló que vio un video del incidente. (paolitasuarez28)

La integrante de ‘Las Perdidas’ Paola Suárez fue hospitalizada el pasado miércoles 10 de enero luego de ser violentada por su novio José de Jesús C. Supuestamente se dió una pelea entre ambos y ella acusó a su prometido de agredirla físicamente, además de querer robarle su dinero.

La noticia trascendió en redes sociales gracias a informantes y medios de comunicación, pero poco más tarde fue confirmado por Wendy Guevara, la mejor amiga de la influencer y con quien encontró la fama tras un video en el que ambas afirmaban estar perdidas en un cerro.

“Ya está estable, ya despertó, pero le duele mucho su cara. Ya mañana la van a dar de alta, nada más están esperando que se le desinflame el ojo para que le hagan un chequeo”, señaló Wendy Guevara al informar sobre el estado de su amiga.

Paola Suárez señaló que podría perder el ojo después de las agresiones que sufrió por parte de Jesús. Instagram/@paolitasuarez28

Cuando Paola Suárez despertó y pudo tomar sus dispositivos para difundir un mensaje afirmó sentirse desconcertada por la reacción de quien un día antes le había pedido matrimonio:

“No entiendo por qué fue todo esto si sabes que te quiero mucho, nos comentaron que estoy a punto de perder el ojo, me quebraste dos costillas, me agarraste a patadas en el suelo. Nunca pensé que llegaras a esto y un día antes me habías pedido matrimonio”.

Wendy Guevara afirma que existen un videos del incidente

La influencer se reunió con Chingu Amiga (EFE/José Méndez)

Horas más tarde la ganadora de La casa de los famosos realizó una transmisión en su canal de YouTube en donde explicó más a fondo la lamentable situación en la que se encuentra su amiga. Entre sus palabras reveló que ella vio parte del incidente porque existe un video.

“Hay unos videos en donde Paola se avienta del segundo piso para alcanzar a la persona que llevaba un dinero…”, dijo la influencer revelando así que existe una evidencia audiovisual.

Según lo narrado por la influencer, a Paola la encerraron en un cuarto mientras su novio estaba escapando con su dinero. Es por eso que en su desesperación, Suárez se avienta desde el balcón para perseguirlo y recuperar la suma robada.

Wendy Guevara relató lo que se ve en los videos. Crédito: YouTube SOYWENDYGUEVARA

“Cierra la puerta y deja a Paola encerrada. Agarra la moto y se le cae la moto. Y Paola estaba gritando desde el balcón. Entonces se tuvo que aventar para lanzarse a la caja de su camioneta. Y entonces cae, y se avienta ahora al suelo y a correr ahora así y el dinero sí lo recuperó…”, afirmó Wendy.

Internautas en redes sociales se encuentran a la espera de conocer si dichos videos serán útiles para una investigación policial posterior. Por el momento Paola Suárez ya confirmó que una demanda en contra de su novio fue hecha con agentes del Ministerio Público.