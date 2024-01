Heroico Colegio Militar: estos son los motivos por los que la Sedena puede rechazar a un aspirante

La Sedena rechaza a muchos aspirantes cada año por no cumplir con los requisitos que solicitan para entrar al Heroico Colegio Militar (Cuartoscuro)

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ofrece varias licenciaturas en las escuelas que se encuentran en toda la república, una de ellas es el Heroico Colegio Militar, el cual trabaja según el Sistema Educativo Militar, que tiene una serie de motivos de exclusión para los aspirantes a esta institución.

Según el sitio oficial de la Sedena, existen varios motivos por lo que una persona interesada en ingresar a sus instituciones podría ser rechazado, que pueden ir desde problemas de visión hasta tatuajes.

Los aspirantes hombres no pueden tener ninguna perforación; si tienen algún arete ya sea en cara, orejas, nariz, ceja, labios o cualquier otro lugar, son considerados como “no aptos”. En el caso de las mujeres, sólo se les permite tener dos perforaciones en total, una en cada lóbulo.

Cada año en la convocatoria general de admisión se informa sobre los requisitos de peso, estatura y conocimientos necesarios para ingresar al Colegio Militar (Secretaría de la Defensa Nacional)

En cuanto a los tatuajes, sí es posible tener alguno, pero deben de cumplir con ciertos requisitos para ser aceptados. Los tatuajes deben de estar en lugares no visibles con el uniforme, deben medir máximo 10 x 10 centímetros, no pueden ser de imágenes ofensivas o que hagan apología del delito. En el caso de que tengan más de uno, no podrán superar el 10% de la superficie corporal.

También son considerados como “no aptos” aquellos aspirantes que presenten algunos problemas de visión o que hayan pasado por ciertas cirugías oculares. Quienes tengan una visión de profundidad menor del 60%, desviación ocular, estrabismo disminución del campo visual no serán aceptados.

Motivos de exclusión en las pruebas de la Sedena

Al momento de la inscripción, también hay varios aspectos que podrían llevar al aspirante a ser rechazado.

En el Heroico Colegio Militar, así como en otras escuelas o colegios de la Sedena, no están permitidas las perforaciones (Fotografía: Diego Alva/Infobae México)

En la Convocatoria de Admisión General de 2024 se menciona que en el caso de que los aspirantes no cumplan con las fechas límite para cada parte del proceso, serán excluídos inmediatamente.

Asimismo, el motivo más obvio de exclusión es que no aprueben todos los exámenes y análisis que tiene que sostener en el proceso de inscripción, que son cultural, de capacidad física, inglés, psicológico, médico integral y toxicológico.

Aunado a esto, tienen que cumplir con los siguientes requisitos de talla, altura y edad aquellos que quieran cursar la licenciatura en Administración Militar o en Seguridad Pública:

-Deben tener mínimo 18 años cumplidos al 1 de septiembre del año en que participe

Antes de entrar, es necesario aprobar todos los exámenes que solicitan, entre ellos el físico y el cultural, este último es de conocimientos básicos (Fotografía: Diego Alva/Infobae México)

-La edad máxima es de 20 años, 11 meses y 30 días

-Estatura mínima de 1.56 metros para mujeres y 1.63 metros para hombres

-Índice de Masa Corporal mínimo de 18 kg/m2 y máximo de 25.00 kg/m2

-Contar con certificado o constancia de nivel bachillerato o equivalente con un promedio mínimo de 7.0.

Todos estos puntos pueden ser diferentes para otras escuelas, pues cabe recordar que existen 10 escuelas y colegios de la Sedena y en cada uno se pueden impartir licenciaturas diferentes.

En el caso de que un estudiante del Heroico Colegio Militar se haya dado de baja anteriormente y quieran volver a ingresar, será considerado “no apto” ya que en cuanto dejan su puesto como alumnos, son rechazados del sistema.

Para cada escuela de la Sedena existen requisitos diferentes, como es en el caso del Colegio de Aire que comprende todas las escuelas correspondientes a la aviación y aviones (Cuartoscuro)

Cabe recordar que todos estos aspectos valen para el Heroico Colegio Militar ya que, además de ser una institución que se caracteriza por su disciplina, tiene el sistema de internado, es decir, que los alumnos están en las instalaciones de la Sedena seis días de la semana.

La única ocasión en la que los alumnos del Colegio salen es para tomar un corto descanso los domingos, pero ese mismo día se tienen que presentar de regreso para sus actividades del lunes.