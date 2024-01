Al estilo de los grandes narcos, titular de la SSP en Aguascalientes crea su propio corrido tumbado

La funcionaria ya fue cesada de su cargo. (Captura de pantalla)

Georgina Tiscareño de Lira, quien hasta hace unas horas estaba al frente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del municipio de Jesús María, en Aguascalientes, fue cesada de su cargo luego de que, al estilo de los grandes narcos, decidiera sacar su propio corrido tumbado.

El corrido, que rápidamente se hizo viral en las redes sociales, muestra a la jefa de la policía modelando como en los videoclips de los grandes exponentes de los corridos tumbados mientras una agrupación liderada por un hombre que se hace llamar Ángel Fuentes cuenta su historia de vida.

La letra alude a cómo desde joven Georgina Tiscareño de Lira intentó sacar adelante a su familia, cómo ella se percibe, la muerte de su madre y más aspectos personales. En el clip van apareciendo diversas fotografías y entre ellas aparece su jefe, el presidente municipal Juan Antonio Arámbula López.

“Su clave por Tormenta muchos la conocerán, mujer de respeto, de palabra y de lealtad. Atrapa las miradas, no le intimida cualquiera, su presencia se hace notar. En una RAM plateada, arriba de 180, una sonrisa coqueta y un escote pronunciado. Ella es muy distinguida tiene estilo y tiene porte [...] Siempre anda en peligro y le gusta la velocidad”, dice la letra.

Luego de que el video saliera a la luz y desatara una gran ola de críticas, la funcionaria de Jesús María salió a aclarar que el videoclip no le costó nada al erario y ofreció disculpas públicas: “Quiero puntualizar que no se utilizaron recursos públicos de ningún tipo, por lo tanto, deslindo a la autoridad municipal de cualquier participación en la producción que NO COSTÓ NI UN PESO AL ERARIO”, subrayó en un comunicado.

Tiscareño aclaró que el video fue un regalo que recibió por parte de algunos familiares como reconocimiento a su trayectoria de vida, y no como funcionaria pública; además dijo que aunque sale en el clip musical, no hizo uso de insignias oficiales que comprometieran a la institución que encabezaba.

“Tras puntualizar lo anterior, expreso una disculpa pública a quien se haya sentido ofendido, y a partir de este momento, he solicitado a los autores que el video sea bajado de todas las plataformas”, señaló y precisó que nunca ha descuidado su trabajo.

El video que se encontraba en el canal del cantante Ángel Fuentes ya no se encuentra disponible, no obstante, aún circula en redes sociales como X (antes Twitter).

Cesada del cargo

Georgina Tiscareño de Lira. (X/@MolinaL_Nicolas)

El miércoles 10 de enero el presidente municipal de Jesús María, Toño Arámbula, nombró a Crispín Jesús Orozco Jiménez como nuevo encargado de despacho de la SSP, ello sin hacer una sola mención a la anterior titular.

La noticia fue dada a conocer a través de una publicación en las redes oficiales del municipio. Este nombramiento deberá ser ratificado por la mayoría de los miembros del Cabildo.

Orozco Jiménez, quien cuenta con una extensa trayectoria de 17 años en el ámbito policial, asume ahora la responsabilidad de liderar la fuerza de seguridad y deja su posición anterior como director operativo.

El alcalde instruyó al nuevo encargado que coordine esfuerzos con la Dirección de Atención a Víctimas del Delito, la Policía Estatal y otras instituciones gubernamentales, reforzando así la estructura de seguridad pública

Nombran a Crispín Orozco nuevo titular de la SSP en Jesús María. (Municipio de Jesús María)

El designado Crispín Jesús Orozco expresó su gratitud a Toño Arámbula y se comprometió a conducir los esfuerzos de seguridad del municipio de manera efectiva.

Su preparación académica incluye una Licenciatura en Derecho por la Universidad Cuauhtémoc Aguascalientes y una Licenciatura en Administración Pública del Centro de Estudios Superiores del Estado de Aguascalientes, entre otros diplomados relevantes en Derechos Humanos, Juicio de Amparo, Criminología y Seguridad Pública.

Inició su carrera policial en 2007, desempeñándose en diversos roles y ascendiendo de manera meritoria hasta ser nombrado director operativo en noviembre de 2021 por el entonces presidente municipal, Antonio Arámbula López.