En la novena, Águilas de Mexicali eliminan a Algodoneros y se meten a semifinales del Arco del Pacífico

Águilas de Mexicali avanzan a semifinales, los espera Naranjeros de Hermosillo. Foto: X/@AguilasDeMxli

No hay día que no llegue ni fecha que no se cumpla, el béisbol nos ha demostrado una vez porque es considerado el rey de los deportes con un emocionante juego de semifinales, muy disputado entre las Águilas de Mexicali y Algodoneros de Guasave, en un partido muy disputado entre lanzamientos magistrales de los pitchers y ponches fuera de serie. No obstante aunque se jueguen mil entradas debe haber un ganador y en esta ocasión las Águilas se impusieron hasta nada más y nada menos que la novena entrada.

Águilas a pesar de la visita no se intimidó, inició en el plato Marcelo Martínez quién supo cerrar el marcador de inicio, ingeniándose mil y un maneras de lanzar la bola para que el rival no llegará a tercera de ninguna manera, lo que se tradujo en un total de 10 ponches.

Algo normal para un juego de cuartos de final en el que absolutamente nadie quiere perder, por el lado de los sinaloenses Kurt Heyer maquilaba una estrategia igual de exitosa, atacando sin compasión a cada bateador obligándolos a ir hasta el tercer strike. No cedieron de ninguna manera el terreno ninguno de los dos y amabas escuadras parecían decididas a no intentar jugar la prórroga.

Aguilas de Mexicali. Foto: X/@AguilasDeMxli

El final de este encuentro fue de película, era la novena entrada, el primera base Alex Mejía estaba con todo en contra, pero mucho a favor. Mexicali tenía dos out encima, sin embargo uno de sus bateadores más habilidosos y fuertes tomó la batuta y tras conseguir la primera “bola”, y con dos de sus compañeros en segunda y tercera base, solo bastaba un error del pitcher para finalizar una obra de arte.

El viento parecía estar a su favor y a sí lo fue y con un lanzamiento, bien colocado, el bateador supo conectar el cerebro al bate y conectó un hit que casi terminó en un home run, mandando lejos de los jardineros la pelota, y dando la oportunidad a sus dos compañeros de avanzar a tercera, poniendo el último clavo en el ataúd de unos Algodoneros que lucharon hasta el final , pero la suerte no les sonrío.

ÁGUILAS DE MEXICALI A PLAYOFFS FOTO: X/@AguilasDeMxli

En su último intento por intentar remontar, Algodoneros lució desmoralizado, no pudieron levantar la cara de la jugada anterior, error que les costó la serie y un año más regresarán a casa sin campeonato.

Por otro lado Jake Sánchez logró dar las últimas pinceladas de una obra ya terminada. Naranjeros de Hermosillo es el próximo rival de los californianos que buscará impedir a toda costa que se repita el accidente de hoy.