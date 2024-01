“Estás equivocada”: el nuevo mensaje de Andrea Legarreta que parece dedicado a Anette Cuburu

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Enmedio de la polémica que la ha perseguido los últimos días, Andrea Legarreta redactó un extenso mensaje que parece dedicado a Anette Cuburu, quien recientemente la calificó como una “mala persona” y sentenció que se merece “lo peor”.

En su cuenta de Instagram, la conductora de Hoy agradeció a quienes le han mostrado su apoyo ante las especulaciones que ponen en entredicho su integridad.

“Desde el fondo de mi corazón, GRACIAS POR ESTAR… Gracias por expresar su apoyo incondicional y demostrarme su cariño (incluso a quienes no me conocen en persona)… En los momentos de oscuridad, siempre nos ilumina la luz de las personas que debemos tener en nuestras vidas… GRACIAS GRACIAS GRACIAS. Yo sigo adelante y con la cabeza en alto… Con la CERTEZA de quien soy y la paz que da no buscar dañar a nadie… Bendiciones a todos”.

Andrea Legarreta reacciona a acusación de Anette Cuburu: “Que saque las pruebas” (Foto: Infobae México/Jovani Pérez)

Además, la también actriz de Televisa se dirigió en femenino a una persona, a quien de inmediato los internautas relacionaron con Anette Cuburu, pues es conocida la enemistad entre ambas figuras de la pantalla.

“La maldad de algunas personas no tiene límites. Doloroso e inconcebible los insultos a mi familia y a mis hijas (mis niñas que no merecen esto) como resultado de una calumnia. Una situación injusta, inmerecida y cruel. El odio no trae nada bueno y más odiar a la persona equivocada y hacerle tanto daño con una mentira”, se lee en el texto.

“Dios te perdone... Algún día te darás cuenta de que estás equivocada. Gracias a quienes me han demostrado su apoyo y cariño. Gracias por estar”, concluye el mensaje que fue respondido por algunos de sus más de seis millones de seguidores en la red social.

Legarreta no dedicó su mensaje a alguien en especial, pero se dirigió en femenino a una persona (Foto: Recorte)

*Información en desarrollo