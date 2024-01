Ceci Flores, madre buscadora, cuelga manta en el Ángel de la Independencia y envía mensaje al narco: “No nos maten”

Ceci Flores reiteró su llamado a los cárteles a que le permitan buscar a sus hijos. | Twitter Ceci Flores

Cecilia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, colgó una manta gigante en el Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, con la cual envió un mensaje a los cárteles y delincuentes para pedirles que les permitan continuar con los trabajos para encontrar a sus hijos, a pocas horas de que presentó su libro.

La activista colgó la manta anoche, debajo de la columna del monumento, por considerarlo un lugar en el corazón de la ciudad, donde pueden mostrar el dolor que cargan las madres al buscar a sus desaparecidos.

En un video del momento en que cuelga la manta, explicó que ésta es la utilizaba para arropar a sus hijos, pero ahora la usó para escribir pedirle a los cárteles que tengan piedad de ellas y les dejen seguir buscando los cuerpos e incluso, les digan dónde los pueden encontrar.

“Vine a colocar esta manta en el corazón de la ciudad, en un lugar donde podemos visibilizar el dolor que cargamos las madres que tenemos que luchar por encontrar a nuestros hijos; pedirles piedad a los cárteles para que nos dejen seguir buscándolos y que nos digan donde los podemos encontrar”, dijo en un video del momento en que muestra la manta.

Ceci Flores insistió en que lo único que quieren las madres buscadoras es “acobijar” nuevamente a sus hijos y que vuelvan a casa, para tener un lugar donde rezarles y que puedan descansar, reiterando que no buscan culpables.

“Que las madres lo único que queremos es cobijar nuevamente a nuestros hijos que las mantas las utilizan para dejar mensajes yo quiero dejar el mensaje de que con estas mantas yo podía cobijar a mis hijos, pero ahora las tengo que utilizar para dejarles un recado, tengan piedad de las madres y no nos amenacen y no nos maten, déjenos buscar a nuestros desaparecidos, no buscamos ni culpables ni justicia, queremos encontrarlos y que vuelvan de nuevo a casa”, concluyó.

Poco antes de colocar la manta en el Ángel, la activista presentó su libro “Madre Buscadora”, en el que narra sus experiencias al tratar de hallar los cuerpos de sus hijos y cuyas ganancias serán destinadas a los hijos de personas desaparecidas.