Así es el supuesto modus operandi con el que secuestran adolescentes en el Metro de la CDMX

Maquinista del metro de la CDMX narró cómo ayudó a una joven a evitar que fuera secuestrada a la afueras de las instalaciones Crédito: Cuartoscuro

Un operador del Sistema de Transporte Colectivo Metro narró cómo ayudó a una joven para evitar que posiblemente fuera secuestrada, en un corto video describe el modus operandi en que el hombre la amenazó para que la siguiera sin alertar a las autoridades.

El Metro es uno de los transportes más concurridos de la Ciudad de México, sumando más del mil millones de usuarios que utilizan dicho servicio, sin embargo, ser el más transitado no quiere decir que sea el más seguro. Tan sólo en 2023, 70.9% de las mujeres dijeron haberse sentido inseguras en el transporte público. según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Este es el modus operandi para secuestrar a jóvenes en el Metro de la CDMX

A través del perfil Limusina Naranja, el propietario de la cuenta comparte historias curiosas o burlonas que ocurren durante su jornada laboral, sin embargo, entre los más recientes de sus videos compartió una preocupante advertencia, sobre el supuesto modus operandi de personas que intentan secuestras a jóvenes en el metro.

El operador contó que un día de sus operación cuando se dirigía a la estación Garibaldi, de la Línea 8, llegó a San Juan Letrán en donde una adolescente de unos 15 años, los saludo e incluso sonrió, situación que le resultó peculiar, sin embargo, cuando se detuvo por completo el convoy la joven lo llamó papá.

“Estaba una muchacha, aproximadamente 15 años, el anden pues estaba lleno. Cuando yo llegué empezó a sonreírme y a saludarme, dije ‘ahora esta qué le pasó' y al abrir mi cabina me dice ‘papá que bueno que te encontré', dije ‘¿papá?’, me saqué de onda momentáneamente, pero cuando la chica me abrazó y me susurró al oído ‘ayúdame’”, contó el operador.

Después de que le pidiera ayuda, él, asegura que fingió y pidió a la joven que su subiera a la cabina, en donde estaría segura. Cuando avanzó el convoy, la adolescente señaló a un hombre que supuestamente la tenía amenazada con un cuchillo y dio la indicación de no alertar a las autoridades y que lo siguiera.

Operador del metro compartió su experiencia al ayudar a una chica que fue amenazada por un hombre e intentó supuestamente secuestrarla Crédito: @limusinanaranja / X

“En el anden se quedó un hombre se veía medio sospechoso, ya hasta que avance el tren la chica se derrumbó y empezó a llorar, que ese hombre que se quedó en el anden la había estado siguiendo por varias calles del centro histórico, y al llegar haya a la estación, ya la estaba amenazando con un cuchillo que no dijera nada y que lo siguiera fue cuando llegue yo”, narró.

Como contó, el hombre que supuestamente amenazó a la joven e intentó secuestrarla, la había seguido por varias calles, hasta que logró alcanzarla y amenazarla con un objeto para evitar que pidiera ayuda. Afirmó que la adolescente se quedó en la estación de Garibaldi hasta que llegaron sus familiares, y que sólo fue un terrible susto.