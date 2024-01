¡La jirafa Benito ya tiene hogar! Africam Safari Puebla cuidará al querido animal que fue abandonado en Chihuahua

Defensores de los derechos animales en México le darán una nueva oportunidad de vivir plenamente a este mamífero. Foto: (Twitter @HugoCeMir)

Luego de meses de lucha, protestas y peticiones, las buenas noticias llegaron para la Jirafa Benito, un ejemplar que se encontraba ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, en deplorables condiciones, pero que ahora disfrutará de una vida plena en el santuario Africam Safari del estado de Puebla.

Te puede interesar: Arrestan a ‘El Pitufo’, el hombre más buscado en la frontera entre Chihuahua y Texas

Con el objetivo de preservar al animal y de darle una vida digna, activistas a favor de los derechos de especies no humanas reunieron todas las pruebas del maltrato al que había sido sometido y con el apoyo de el parque ecológico poblano se logró el rescate.

La representante de la asociación “Somos Su Voz”, Ana Félix, reveló que desde hace 8 meses había intentado mejorar las condiciones en las que se encontraba la Jirafa Benito, pero fue hasta estos primeros días del 2024 cuando la gobernadora de Chihuahua, María Euegnia Campos Galván, decidió aprobar el traslado a un sitio en donde se garantice su bienestar.

La Profepa inició proceso para salvar a la jirafa "Benito" Foto: X/PROFEPA_Mx

Africam Safari acepta la llegada de este mamífero

En palabras de Ana Félix, el mejor lugar para albergar a la jirafa era en el santuario ubicado a 16.5 kilómetros de la capital poblana, en donde actualmente se pueden encontrar animales que pueden disfrutar de la naturaleza de forma controlada, pero sin la necesidad de estar encerrados en una jaula.

Te puede interesar: Profepa inicia proceso para rescatar a la jirafa “Benito” tras varios meses de vivir en malas condiciones

Africam Safari cuenta con la acreditación de la “Association of Zoos and Aquariums” y por la “World Association of Zoos and Aquariums”, por lo que se trata de una institución que cumple con normas estrictas para el cudiado de vida salvaje.

“Fue un arduo trabajo el que se realizó a lo largo de 8 meses, pero creo y sabemos que valió la pena todo el esfuerzo. Los días que estuvimos apostados en el lugar, las marchas y la recolección de firmas”, declaró la activista.

La Jirafa Benito no tiene un buen espacio para refugiarse del frío Créditos: (X/@SalvemosABenito)

Exponen las pésimas condiciones en las que vivía Benito

A lo largo del 2023, varias personas lograron acceder al lugar en donde el animal se encontraba sobreviviendo, no contaba con el cuidado médico ni de estancia, no tenía comida adecuada y la temporada invernal estaba por llegar y con ello las bajas temperaturas características de la zona de Ciudad Juárez que pusieron en riesgo la vida del ejemplar.

Te puede interesar: ¡No es Chichén Itzá! Esta es la verdadera zona arqueológica más grande pero poco conocida de México

Incluso se hicieron virales videos en donde la tristeza y desesperación invadían a Benito y se le pudo ver lamiendo la pared de su “casa”, una construcción en obra negra que no cumplía con los mínimos requerimiento que necesita un animal de sus características para poder combatir los fríos bajo cero de Chihuahua.

Gracias a la denuncia que se hizo a principios del año pasado, la petición por salvar a la jirafa logró obtener más de 145 mil firmas en la plataforma de change.org y 25 mil más que fueron presentadas de forma física, situación por la que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) decidió dar apoyo a todas las asociaciones interesadas en apoyar al mamífero para que pudiera vivir en un lugar menos extremo.