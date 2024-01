Hermano de Cristian Castro aseguró que el cantante es mejor que Luis Miguel

Ambos cantantes han sido comparados por su estilo musical y tesitura en la voz (Foto: Instagram)

En días pasados circuló en las redes sociales un video donde se le ve a Cristian Castro en una reunión íntima cantando el tema vernáculo El Rey junto a unos mariachis, lo que de inmediato se viralizó y provocó comparaciones con Luis Miguel, quien también ha destacado por sus famosas interpretaciones rancheras.

Te puede interesar: Miguel, hijo mayor de Aracely Arámbula y Luis Miguel cumple 17 años, así lo felicitó su mamá

Al respecto de las comparaciones entre ambos cantantes, Marcos Valdés, el medio hermano de Cristian, aseguró que ambas figuras poseen un gran talento.

“Hay que aclarar algo. Esta no es la primera vez que mi hermano canta rancheras, que quede muy claro. Mi hermano canta rancheras desde hace mucho tiempo, no es el primer disco que graba mi hermano de rancheras, ya había grabado. Además cantó con Juan Gabriel y Juan Gabriel lo dijo, que es una de las mejores voces, que para él la mejor voz de México era la de Cristian”, dijo el actor en un encuentro con los medios disponible en el canal de YouTube Qué buen chisme.

Te puede interesar: Murió el actor de doblaje Renato López, ejecutivo de Disney, voz de “Simba” y productor de Luis Miguel

“Definitivamente Cristian tiene una voz preciosa, tiene una voz extraordinaria. Luis Miguel tiene una voz fuera de serie, la única cosa ¿quién es más accesible, Cristian o Luis Miguel”, cuestionó el actor, quien es hijo del fallecido Manuel Loco Valdés.

El artista demostró su talento para la música ranchera

Marcos destacó que sostiene una buena relación con el intérprete de La incondicional desde hace más de 30 años.

Te puede interesar: Este fue el gesto de Luis Miguel durante el funeral de Carlos Bremer

“Yo a Luis Miguel tengo el gusto de conocerlo desde Estrellas de los 80, muy buena onda. Cuando estaba yo haciendo Alcanzar una estrella se portó increíble, fue con nosotros a la grabación de la última telenovela que hicimos. Ahí estuvo con Sasha y con Erik Rubín, y estuvo en el mismo lugar donde me estaba cambiando, ahí estaba, es un tipazo, yo me llevo muy bien”, destacó.

Marcos Valdés descarta la posibilidad de una gira entre Luis Miguel y su hermano (IG: medmundovaldes)

“Tuve la oportunidad cuando estuve viviendo en Texas, que se presentó, y a mí me tocó a un ladito de Aracely y me mandó saludos en aquel entonces, te hablo de hace quince años. Conmigo siempre ha sido muy accesible y tiene una voz brutal. Que quede claro que el talento de Luis Miguel es (enorme), esa voz va a ser muy difícil encontrarla porque no es querida nada más por los mexicanos, es querida por todo el mundo”, subrayó.

Marcos Valdés es hijo del fallecido Manuel El Loco Valdés, también padre de Cristian Castro (Foto: Archivo)

Respecto a las creaciones por Inteligencia Artificial que han aparecido en internet, Marcos destacó que el público las sube al tratarse de dos destacadas figuras del canto.

“Pusieron varias canciones de Cristian cantadas por Luis Miguel y varias canciones de Luis Miguel cantadas por Cristian, tienen unas voces estupendas, son diferentes tenores, cada uno tiene una tesitura, siento que es un poquito más aguda la de mi hermano, pero el color de voz de Luis Miguel es una barbaridad”.

La posibilidad de que se realice una gira en conjunto entre Luis Miguel y Cristian Castro no es un plan factible, según Marcos, pues El Sol de México no es muy accesible.

Cristian Castro insiste en ser amigo de Luis Miguel a pesar de la indiferencia del cantante (@cristiancastro/ Reuters)

“Nunca. Mi hermano sí, Luis Miguel no creo. Luis Miguel tiene otra forma de ver la vida, Luis Miguel tiene otros intereses, y ya vieron, estuvo mi hermano en su concierto y lo mínimo sería haberlo invitado al camerino, saludarlo o (decirle) bienvenido Cristian, un detalle. Micky es así, es su forma de ser, conmigo siempre es muy amable, pero creo que es más simpático mi carnal”, dijo entre risas el actor de 61 años, y destacó las cualidades del también hijo de Verónica Castro.

Los cantantes han dado de qué hablar por su supuesta rivalidad

“Puede ser (que Luis Miguel lo vea como competencia), yo creo que es el que más se parece en cuestión de talento, lo que pasa es que mi hermano es más fresco y Luis Miguel es un fenómeno. Luis Miguel desapareció 15 años, y regresa y llena 200 estadios, está grueso”.

Además, Marcos expresó su aprobación al estilo extravagante de su medio hermano. “Me encanta que habla como habla, me encanta que se pinta el pelo y tiene claro de quién es hijo, es hijo del Loco y es hijo de Verónica, debe haber una combinación rara”, dijo entre risas.