Andrea Legarreta responde a haters que aseguran que una de sus hijas no es de Erik Rubín: “Una falta de respeto”

Andrea Legarreta contesta a rumores sobre paternidad y defiende su integridad

La conductora Andrea Legarreta se encontró con varios miembros de la prensa y respondió a los rumores y cuestionamientos sobre las recientes declaraciones de Anette Cuburu sobre la paternidad de su hija con el cantante Erik Rubin.

“Es una falta de respeto, o sea, primero que nada ve a mis hijas y antes me tengo que hacer la prueba de ADN y yo que él partiendo de ahí y no no soy una persona sucia, no soy una persona que le decía al mal a la gente, o sea, yo tengo lo que tengo por mi trabajo.”

La conductora del programa Hoy, conocida por su trayectoria desde los 8 años en Televisa, ha expresado su postura con respecto a las afirmaciones de la presentadora de TV Azteca.

Te puede interesar: Andrea Legarreta lamenta la muerte de Amparo Rubín: “Gracias por tu amor a nuestra familia”

En sus declaraciones, enfatizó que no va a profundizar en el tema, pero destacó que su carrera y su trabajo respaldan su integridad. Subrayó que no le corresponde ni le interesa la vida de los demás, y dejó claro que no fue ella quien difundió rumores sobre la conductora.

Andrea Legarreta enfrenta rumores sobre la paternidad de su hija y defiende su honor (Andrea Legarreta)

La conductora también hizo hincapié en que las acusaciones no tienen fundamento y expresó su deseo sincero de que la conductora esté bien, tanto emocional como personalmente.

“Yo entré aquí a Televisa y mi trabajo lo respalda. Al final, siento que ella está odiando a la persona incorrecta, no sucedió lo que ella piensa que sucedió” dijo ante las cámaras.

Asimismo, afirmó que odiar de esa manera debe ser muy fuerte y que solo le desea lo mejor, asegurando que su matrimonio no se rompería por un simple chisme. Manifestó su confianza en que las acusaciones carecen de base y pidió pruebas concretas para respaldar las afirmaciones que hizo Anette Cuburu.

Anette Cuburu revivió su enemistad con Legarreta y aseguró que lo que está viviendo es por lo que le ha hecho a otros Crédito: YouTube Ana María Alvarado

El pleito de Anette Cuburu con Andrea Legarreta

La expresentadora de Venga la Alegría, Anette Cuburu hace unos días arremetió en contra de la conductora de Hoy, Andrea Legarreta, y la productora Carmen Armendáriz.

Te puede interesar: ¿Conoces alguna? Éstas son las canciones más populares de Amparo Rubín

Cuburu recriminó a Legarreta por supuestamente hablar mal de ella y recalcó el daño que ambas le causaron en su carrera durante su período en Hoy, hace más de 15 años. Además, cuestionó por qué la expareja de Erin Rubín mantiene la enemistad, a lo que añadió acusaciones sobre un supuesto romance de su excompañera con un alto ejecutivo del programa.

La exconductora de Venga la Alegría tuvo que desmentir en varias ocasiones el supuesto romance con Raúl Araiza Crédito: TV Azteca

El conflicto, que data de hace más de 15 años y que se ha intensificado en meses recientes, surgió tras los comentarios de Legarreta en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, donde aludía a una decisión tomada por Cuburu que tuvo repercusiones negativas.

Te puede interesar: Muere Amparo Rubín, famosa cantautora mexicana que conquistó multitudes con Timbiriche

La exconductora del matutino de Azteca 1, al retomar el tema, aseguró poseer pruebas en contra de las afirmaciones de la también actriz y rechazó las supuestas difamaciones en su contra. En la misma línea, señaló reiteradamente a la actriz de Carrusel de iniciar rumores sobre un romance entre ella y Raúl Araiza.

A pesar de manifestar que Legarreta es “insignificante” para ella, expresó su persistente aversión resultante de los daños causados en el pasado por las figuras televisivas, a quienes acusó de “destruir carreras” e “inventar chismes”.