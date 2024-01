Carlos Bremer fue víctima de un robo millonario por parte de un empresario

Carlos Bremer (CEO y presidente del Consejo de Value Group Financiero), Credito:cuartoscuro

El mundo empresarial, e incluso el medio del entretenimiento, así como gran parte de la población mexicana se entristeció tras conocer la noticia sobre la muerte del empresario regiomontano Carlos Bremer quien se ganó el cariño de muchas personas gracias a su participación en Shark Tank México.

Te puede interesar: Ella es la esposa de Carlos Bremer

SI bien su aparición como tiburón en el show de televisión ayudó a que ganara carisma, fue lo que expuso, de manera pública, todas las buenas acciones que emprendió a favor de la sociedad, de los deportistas y del arte en México.

Entre los ejemplos está la inversión que hizo en la serie de Luis Miguel y lo ayudó a salir de deudas, además apoyó a Saúl El Canelo Álvarez para que despuntara su carrera como deportista (lo que hizo con una gran cantidad de personas dedicadas al deporte) así como la inversión en el cine mexicano.

Carlos Bremer fue uno de los 'tiburones' originales. (Crédito: @SharkTankMex)

En nuestro país es muy común escuchar la frase “te falta maldad” cuando una persona “buena” es afectada por otra que abusó de su confianza o siempre tuvo la intención de agredir u ofender, cuando en realidad es todo lo contrario pues a la sociedad le falta ser más bondadosa y “humana”.

Te puede interesar: Muere Carlos Bremer, amigo de Luis Miguel y ex integrante de Shark Tank

En el caso de Carlos Bremer la situación era justo así, pues buscaba ayudar a las personas sin pedir nada a cambio a pesar de que en ocasiones hacía inversiones de alto riesgo con posibilidad de fracaso y de perder su dinero, pero justamente esa bondad fue de la que se aprovechó un empresario mexicano que puso al regiomontano en calidad de víctima de robo y fraude.

El empresario mexicano contó que un empresario nunca le dio el dinero que le correspondía Crédito: YouTube: Players of life

De acuerdo con lo que contó Carlos Bremer en una conferencia a la que fue invitado a compartir historias y anécdotas que cambiaron y marcaron su vida, algunas de ellas fueron positivas como en el caso del hombre de negocios que lo impulsó a vender calculadoras, pero algunas más fueron negativas.

Te puede interesar: Cuál es la empresa más importante de Carlos Bremer, empresario regiomontano que conquistó la televisión

Es aquí donde el magnate de origen regiomontano reveló que cuando iniciaba su trayectoria dentro del mundo de los negocios, un empresario, al cual gracias a su trabajo hizo millonario, pero de pronto se volvió muy insistente al decir que le iba a guardar su dinero para que Bremer “no se lo gastara”.

A pesar de que él le comentó que no lo iba a “tirar a la basura” no quiso dárselo, lo que finalmente terminó en que le robó su capital y no le otorgó ni un peso de sus ganancias, hecho que ocasionó un problema en Carlos Bremer del cual se “recuperó poco a poco, pero lo logró”. Convirtiéndose así en víctima de fraude.

La esposa de Carlos Bremer compartía su pasión por los deportes Crédito: IG/@aldolemans

Sin embargo, a pesar de que esto lo llevó a perder mucho dinero, lo contó entre risas pues sólo le quedó el aprendizaje y soltó cualquier tipo de rencor. Cabe resaltar que no quiso revelar el nombre del empresario que le robó porque “podría estar en su conferencia”, bromeó.

Carlos Bremer murió a los 63 años de edad

Carlos Bremer, uno de los empresarios más importantes y destacados de nuestro país, murió a los 63 años de edad después de haber sido hospitalizado tras desvanecerse en su ofician ubicada en Monterrey, en Nuevo León, desmayo ocasionado supuestamente por un pre infarto.

Tras su muerte una gran cantidad de personas famosas perteneciente al ámbito empresarial, deportivo, político y del entretenimiento, se despidieron de él, entre los que figura: Lucero, López Obrador, Claudia Sheinbaum, Saúl El Canelo Álvarez, Samuel García, Claudia Sheinbaum, Javier Alarcón, entre muchos otros.