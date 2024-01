Tunden a David Faitelson por error al destapar el salario de Chicharito en la MLS

David Faitelson compartió el presunto salario de Chicharito Hernández en la MLS, pero cometió un error. Foto: Jesús Avilés

David Faitelson es uno de los periodistas deportivos más reconocidos en México por su particular forma de hacer polémica, sobre todo en redes sociales, en donde tiende a comentar sobre temas de actualidad para entrar en discusión, sin embargo, no le fue muy bien al haber compartido el salario de “Chicharito” Hernández en la MLS y es que lo hizo con un error que reveló una cantidad exorbitante.

Te puede interesar: Carlos Salcido da la bienvenida a Chicharito Hernández en las Chivas

La posible llegada de Javier “Chicharito” Hernández a Chivas se ha convertido en tendencia en las últimas horas, por lo que la gente se ha sumado a la conversación rápidamente. Y es que de acuerdo con reportes de ESPN, el futbolista mexicano ya le dio el “sí” a la directiva rojiblanca para comenzar con las negociaciones para su posible regreso a la Liga Mx.

Hernández Balcázar regresaría al futbol en México luego de 13 años en el extranjero, siendo justamente el club que lo formó y lo vendió a Europa, el mismo que ahora lo repatriaría. Aunque hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre la negociación y se espera que todo pueda llegar a buen puerto para que sea uno de los refuerzos del conjunto tapatío para el Clausura 2024.

Javier "Chicharito" Hernández ya le habría dado el sí a Chivas para volver a la Liga Mx Foto: Cuartoscuro

David Faitelson cometió error al compartir salario de Chicharito Hernández

El periodista David Faitelson fue uno de los primeros en reaccionar luego de que se dieron a conocer las negociaciones entre Chicharito y Chivas, revelando el salario que percibía el futbolista mexicano con L.A. Galaxy, sin embargo, un pequeño error le terminó costando caro.

Te puede interesar: ¿Chicharito Hernández llega a Chivas? Esto se sabe sobre su posible regreso a la Liga Mx

“$7,443,700,00. Ese fue el último sueldo de Javier “Chicharito” Hernández en la MLS... Imposible que pueda ganar eso en Chivas”, compartió Faitelson mediante su cuenta de X, antes Twitter. Pero inmediatamente fue tundido por los usuarios, debido a que cometió un error en la puntuación de la cifra, por lo que en lugar de escribir USD 7 millones, terminó por señalar que el atacante mexicano ganaba USD 7 mil millones, una cifra que es imposible que pudiera llegar a ganar un jugador.

El periodista de TUDN cometió un error de puntuación e incremento de manera exorbitante el sueldo de Hernández con L.A. Galaxy. [Captura de pantalla]

Los internautas no dejaron pasar el error cometido por el analista de TUDN e inmediatamente se lo hicieron saber en su publicación. “Gana más que la bolsa de valores de Estados Unidos”, “Alguien no llegó a la clase de la ranita”, “Yordi Rosado sal del cuerpo de David Faitelson, no le salen las cuentas”, “Gana más que todas las plantillas de la Liga Mx combinadas” y “Ya ni Messi gana eso”, fueron algunas de las respuestas de los usuarios.

Te puede interesar: Chicharito a Chivas: los mejores memes que desató el supuesto regreso de Javier Hernández

Aunque algunas personas señalaron que la conversión de Faitelson era a pesos, la realidad es que para que Hernández pudiera haber ganado eso en la MLS, tendría que haber tenido un salario de USD 100 millones al año, es decir, 1.7 millones de pesos.

La realidad es que de cualquier manera la cantidad dada a conocer por David Faitelson sería imposible para cualquier futbolista en la actualidad, tanto en pesos como en dólares.