¡Sacaron la cartera!: Brandón Vázquez llegará a Rayados de Monterrey para suplir la posible baja de Funes Mori

Brandón Vázquez a Monterrey(AP Photo/Aaron Doster)

Rayados no se ha cansado de demostrar su poderío económico, contratando a los mejores jugadores mexicanos para llevarlos a sus filas, no obstante han entendido que algunos jugadores no son para siempre y es por ello que dentro de sus reservas tratan de pulir a sus próximas figuras las cuales tienen gran trascendencia debido a que son tomados en cuenta para llegar incluso al seleccionado nacional.

Te puede interesar: Quien es Brandon Vázquez, el jugador que reforzará a Rayados para el Clausura 2024

Rogelio Funes Mori por más de 8 años ha defendido la casaca de Monterrey, convirtiéndose en un histórico del equipo al marcar un aproximado de 126 goles durante su estadía en el club, hoy por hoy debido a un pensado cambio de aires por parte del futbolista naturalizado mexicano es que se piensa podría salir del club, lo antes posible y la noticia de que el fichaje de Brandón Vázquez de 25 años está casi cerrado, proveniente de Cincinnati fc donde tuvo una temporada increíble y llamó la atención de muchos clubes que notaron su olfato goleador. y pusieron en marcha la operación para repatriarlo. Chivas fue el primer club que intentó tener acercamientos, pero la directiva rojiblanca nunca se animó a proponer algo serio por él.

Nov 25, 2023; Cincinnati, Ohio, USA; FC Cincinnati forward Brandon Vazquez (19) celebrates after defeating the Philadelphia Union in a MLS Cup Eastern Conference Semifinal match at TQL Stadium. Mandatory Credit: Aaron Doster-USA TODAY Sports

Ahora se ha confirmado de que Rayados puso sobre la mesa 8.5 millones de dólares y un contrato por cuatro años, lo que dejaría confirmada la posible salida de Funes Mori, quién no la ha pasado del todo bien luego del pasado Mundial de Futbol de Qatar 2022 en el que fue seleccionado nacional, no obstante no ha podido llegar a lo que fue un par de años atrás. Por otro lado Germán Berteramé no ha podido convertirse en un killer efectivo, le ha costado trabajo ser el revulsivo que necesita el equipo para dar un paso más. Es por ello que Vázquez llega al club como un rockstar luego de tener un desempeño extraordinario.

El equipo Rayados de Monterrey disputa un partido contra un rival de la Liga Mx (Foto: Cuartoscuro)

Vázquez no es ajeno en México, debutó con Tijuana y al no tener oportunidades probó suerte con Atlanta FC, club en el que coincidió con su compatriota Jürguen Damm posteriormente llegó a Cincinnati, club que le permitió demostrar todo su valor, llegando incluso a ser seleccionado por la Selección mayor de los Estados Unidos. Sin duda Rayados no se ha quedado con el sabor amargo de las últimas temporadas y con la misma llegada de Harold Preciado busca averiar el sistema teniendo un equipo de época aquí lo importante es saber si podrán con tantos nombres sin tener problemas.