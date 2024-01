¿Paulina Rubio consume drogas? Hermano de ‘La Chica Dorada’ habla sobre la presunta adicción de la cantante |VIDEO

Hermano de ‘La Chica Dorada’ habla sobre la presunta adicción de la cantante Credito.cuartoscuro

Durante los últimos años, el nombre de Paulina Rubio se ha visto vinculado en severos escándalos que afirman tiene una presunta adicción a las drogas. Aunque La Chica Dorada en más de un momento ha negado dichos señalamientos, detractores han viralizado sus supuestas pruebas en las que la famosa mexicana habría estado bajo los efectos de los estupefacientes, por lo que ahora su hermano menor sale en su defensa.

Enrique Rubio fue entrevistado por medios mexicanos a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México y luego de que se le preguntara sobre dichos rumores, de forma tajante negó que la ex Timbiriche sea dependiente a algún tipo de drogas, externado que su hermana mayor “siempre está limpia” y su familia es lo más importante para ella.

“Mi hermana no consume sustancias. Ella se mantiene limpia”, expresó con gran molestia el hermano menor de Paulina Rubio, luego de que más de un reportero insistiera con dicho tema, pese a que él ya había dejado en claro que no podía ni quería hablar sobre la vida personal de la intérprete de éxitos pop en español como Ni una sola palabra, Yo no soy esa mujer y Sexi Dance.

Enrique Rubio, hermano de ‘La Chica Dorada’, habla sobre su ex cuñado, Colate

En el mismo encuentro con la prensa mexicana, el hermano de Paulina Rubio fue cuestionado sobre los rumores que aseguran la famosa mexicana es quien mantiene a más de una de sus ex parejas, incluyendo al padre de sus hijos Nicolás Vallejo-Nágera , mejor conocido como Colate.

De forma tajante y negando chicas versiones, Enrique Rubio externó que su hermana es una mujer inteligente que no permitiría que nadie pase por encima de ella y goce de algo que a ella le ha costado trabajo, esfuerzo y años frente a los reflectores. De la misma forma, se negó a hablar de su ex cuñado, pues considera que ese tipo de temas no son de su incumbencia.

Quién es el hermano menor de Paulina Rubio

En el año 2015, el segundo hijo de Susana Dosamantes y Enrique Rubio se trasladó a Miami con su familia, siguiendo los pasos profesionales de su padre, un destacado abogado español. A diferencia de la notoriedad de su familia, él ha mantenido un perfil más discreto.

El hermano menor de Paulina Rubio era muy unido a su madre, Susana Dosamantes (Foto: RS)

En el ámbito personal, contrajo matrimonio en 2017 con María Escrivá, quien tiene lazos familiares con José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, siendo hija de la exitosa especialista en medicina estética en España, la doctora María del Mar Mira.

En el transcurso de su matrimonio, han tenido un hijo llamado Diego. Además, se conoce que Enrique Rubio ha ejercido como representante legal de su hermana Paulina en un caso legal contra su expareja, Nicolás Vallejo-Nájera ‘Colate’, acusándolo de maltrato.