Lanzan campaña en redes contra revendedores de Rosca de Reyes

Un usuario en TikTok exhibió a revendedores llenando carritos de Costco con Rosca de Reyes. Crédito: @rickdawg14, TikTok.

El emprendimiento a través de la reventa de pasteles de Costco obligó a la empresa a tomar medidas para limitar las compra de productos, ante la presión de miles de clientes con membresía. Sin embargo, los cambios que la transnacional ha implementado no han sido suficiente. Muestra de ello son una serie de videos y publicaciones que han circulado en TikTok y Facebook, que muestran el acaparamiento de Roscas de Reyes previo al 6 de enero, situación que dio pie a una campaña para boicotear a los revendedores.

El hashtag #nolecompresarevendedores ha cobrado fuerza en X, antes Twitter, aunque su origen se dio en TikTok. El usuario @rickdawg14 compartió un video que muestra a una mujer con seis carros hasta el tope de cajas con Rosca de Reyes. “Crazy shit people at Costco Mexicali buying Rosca de Reyes to resell on the streets my people are savage” se lee en el clip.

El usuario radica en Estados Unidos y muchos de sus seguidores en ese país se interesaron por conocer qué es una Rosca de Reyes y por qué es un producto con alta demanda en México. Tiktokers nacionales se hicieron presentes y explicaron que el bollo forma parte de una tradición del otro lado de la frontera y que la reventa de postres se ha vuelto un problema para el corporativo transnacional.

La publicación de un tiktoker dio pie a una campaña para boicotear a revendedores de Rosca de Reyes. Crédito: @rickdawg14, TikTok

Usuarios en X convocan a boicotear a revendedores

En X, antes Twitter, usuarios reaccionaron al video y convocaron a boicotear el negocio de los revendedores. En muchas publicaciones se repetían los mismos elementos: una captura de pantalla de la protagonista del video del tiktoker @rickdawg14 y la frase “No le compres a revendedores”.

Anonymous Hispano, una popular cuenta dentro de X, elevó la polémica al sumarse a la campaña a través de la publicación de una captura de pantalla de un post hecho en Facebook por un revendedor: “#México Lanzan campaña #NoComproARevendedores para evitar abusos y acaparamiento de productos de temporada. La rosca de la imagen tiene un costo original de 469 pesos”, es el mensaje que acompaña la imagen.

Anonymous Hispano, una popular cuenta dentro de X, elevó la polémica al sumarse a la campaña. Crédito: @anonymoushispano.

La publicación generó opiniones encontradas entre usuarios, quienes se dividieron entre los que se sumaban a la convocatoria y aquellos que cuestionaban a las personas que pagarían un costo inflado por un producto que puede encontrarse en casi cada esquina, y más económico.

“A si debería de ser .. No comprar a revendedores”.

“La culpa no es de los revendedores sino de los que les compran”.

“Honestamente, me vale 3 hectáreas de verdura que haya gente que acapare y revenda. La verdadera cuestión es ¿Por qué creen que tiene ese valor monetario en reventa y quién lo compra habiendo lugares en los cuales sale más barato y de mejor calidad y nadie acapara?”

“Con 2000 pesos me compro la membresía para 4 años”.

“Es falso por mi casa la venden al mismo precio mas $50. Y si la compraria por ahorrarme el viaje y la filaáaa”.

“El día de hoy fui a Costco en Guadalajara y yo no vi a nadie comprando así, había una o dos por carrito; la verdad vi las roscas y NO se me antojaron, a mi pensar esta de weba esa tienda, fila para todo, esta mucho más deliciosa en las del Pan Danés en el centro”.

En la víspera del Día de Reyes, la convocatoria hecha por usuarios de X cobra fuerza y recuerda casos virales que se han dado en México recientemente. Previo a Navidad, una mujer de Ciudad Juárez, Chihuahua se volvió tendencia por recurrir a las redes sociales solicitando ayuda para vender 50 pasteles que compró en a famosa tienda de almacén, pero que no pudo vender. El fallido emprendimiento fue el centro de un debate en las redes sociales que, al día de hoy, sigue dividiendo a internautas.