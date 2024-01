Alemán denunció a su exnovia Akasha por presunta extorsión

Alemán denunció a Akasha, su exnovia y quien lo acusó de presunta violencia (Instagram: @mxalemanmx)

Luego de que Akasha acusó a Alemán de presunta violencia, el rapero informó a los medios que este 3 de enero la denunció formalmente por supuesta extorsión que surgió a partir de las publicaciones con las que la influencer expuso lo que supuestamente pasó en su relación.

El intérprete de Hong Kong asistió la tarde de este miércoles a la Fiscalía General de la República para denunciar a Akasha por el presunto delito de extorsión. Acusó que a causa de las acusaciones de su exnovia, él perdió mucho y ahora quiere buscar justicia.

“Ya es hora de limpiar mi nombre y de que no se quede esto así porque a mí me sigue afectando, sigo perdiendo contratos, sigo perdiendo negocios y la verdad es que las cosas no fueron así”, dijo al inicio de su encuentro con la prensa.

Akasha hasta el momento no ha reaccionado a la denuncia del rapero (Instagram/@akasshha)

Agregó que el motivo por el que considera que Akasha supuestamente lo extorsionó fue que le habría exigido dinero a cambio de no iniciar una demanda en su contra.

“En momentos en los que te piden dinero a cambio de no hacer una demanda, eso se llama extorsión, que (es) lo que vengo a presentar hoy, extorsión, y hablamos de cantidades que son impensables”

Detalló que ella -presuntamente- le habría dicho que estaba dispuesta a echarse la culpa de todo lo que había sucedido si es que retomaban la relación, de lo contrario, tendría que pagarle una fuerte suma de dinero. Él decidió bloquearla de redes sociales y denunciarla.

La pareja terminó su relación tras un episodio de violencia (Instagram/@akasshha)

Agregó que otra cosa que lo inspiró a comenzar acciones legales en contra de la influencer fue que sus fans le pedían que “no se dejara” porque, según se defendió, ellos conocen sus principios.

“Esto lo hago por mis fans que son los que me escriben, me dicen: ‘Wey, no te dejes, sabemos cómo eres, conocemos a tus papás, sabemos qué valores tienes’”, compartió el rapero.

Asimismo, mencionó que había retrasado esta denuncia porque no quería exponer a Akasha de la misma forma que ella lo hizo con él, compartiendo videos sobre lo que pasaba en su relación, pero lo tendrá que hacer por su justicia.

Ahora, Alemán quiere concentrarse en la salud de su padre, quien sufre cáncer, dijo a los medios.

Alemán compartió que lo único que le interese por ahora es no gastar dinero en lo que le pide Akasha, sino en la salud de su padre (Instagram/@mxalemanmx)

¿De qué acusó Alaska a Akasha?

El 8 de diciembre Akasha subió a sus historias temporales de Instagram presuntas pruebas de que Alemán era una persona violenta con ella, presuntamente la habría agredido tanto física como psicológicamente.

Horas después de haberlas publicado, las borró, pero para ese momento ya circulaban en todas las redes sociales.

Había fotografías en donde ella supuestamente tenía moretones que él le habría provocado por golpes. También había el audio de una discusión que habrían mantenido cuando el manejaba su automóvil y ella iba en el asiento del copiloto.

Akasha afirmaba que estos moretones habrían sido provocados por Alemán (Instagram/@akasshha)

Entre gritos, él le decía que no se podía bajar del auto, mientras que ella le pedía que se detuviera porque tenía miedo. “¿A quién más te vas a culear que te va a dar millones? ¿Qué verg* millonaria conoces, wey? ¿Qué verg* millonaria tienes? Por eso te la pasas en tu cel, ¿no? Ya tienes una verg* millonaria”, se escucha decir a Alemán.

A casi un mes de esto, el intérprete dio una conferencia de prensa el 2 de enero, en la que le pidió disculpas a Akasha por haberla agredido verbalmente, pero negó haberla golpeado. Él argumentó que su relación se volvió codependiente y esto lo habría llevado a “cometer errores”, pero no la habría violentado de forma física.