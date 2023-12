Descubre a estas mujeres mexicanas que dominan la escena del metal en México

Ilustración: Jesús Abraham Aviles Ortiz

En la escena metal de México, las mujeres han emergido como fuerzas poderosas, desafiando estereotipos y contribuyendo de manera significativa al género.

A través de su destreza instrumental, voces impactantes y presencia escénica, estas artistas no solo rompen barreras, sino que también enriquecen la diversidad y la vitalidad de la escena metal, demostrando que el talento no conoce género.

Su contribución no solo es musical, sino que también inspira a nuevas generaciones a perseguir sus pasiones sin limitaciones preconcebidas.

Cinco mujeres mexicanas en la escena metalera mexicana

1. Anna Fiori

La cantante Anna Fiori destaca en el metal nacional con su fusión de sonidos sinfónicos y prehispánicos (Anna Fiori)

Anna Fiori es una de las vocalistas más destacadas y conocidas en el mundo del metal mexicano. Enfocada en el metal sinfónico con instrumentación prehispánica, ya es una de las máximas exponentes nacionales del género.

Nació el 29 de mayo de 1991 y comenzó su carrera en el teatro musical e inició en el ámbito profesional a los 17 años, ha lanzado ocho álbumes en solitario y participado en más de 30 colaboraciones con diversos artistas y grupos de renombre en Latinoamérica y Europa.

Desde su debut como solista en 2013 con el álbum “Magna Mater”, se posicionó como la primera cantante de su género en México en realizar una grabación de esta índole.

El éxito continuó con la creación del proyecto Edenwar en 2015 y su participación junto a Fabio Lione (Rhapsody / Angra), Christian Vidal (Therion), Timo Somers (Delain) y miembros de Orphaned Land. Su presencia ha sido notable en festivales internacionales y en 2019 sorprendió con el EP semi-acústico “De la Tierra”, mostrando la versatilidad de su talento.

Con su primer álbum solista, Anna Fiori estableció un hito en la historia del metal sinfónico en México Crédito: Tiktok @annafiorimx

Ha sido acreedora a múltiples reconocimientos, incluyendo el de Mejor vocalista del año en Premios Radioactivo 2019, además de otros premios en los Osmium Metal Awards y Victorian Goth. Su último sencillo, “Torments of My Past” en colaboración con Jonathan Thorpenberg (The Unguided) en 2023, se suma a su extensa discografía en la que combina habilidad vocal con narrativa musical.

Con una trayectoria caracterizada por una constante evolución, el talento de Anna Fiori se refleja en su habilidad para adaptarse a distintos estilos y su capacidad para emocionar a audiencias multiculturales, siendo una inspiración y un referente en la escena del metal. Los músicos Arturo Ferrante, Ignacio Fontán Blanch, Juan Carrizo, Markov y Voltan Acat, complementan su proyecto en vivo, demostrando una sinergia excepcional en el mundo del rock y metal en español.

2. Sharon Portilla

Sharon Portilla, exvocalista de Dominhuz, fusiona su talento en la música y el teatro para dejar una huella imborrable en ambos escenarios (Marlem Suárez @barbieperiodista)

Sharon Portilla es una cantante, letrista y actriz originaria de la Ciudad de México, fue vocalista de la banda Dominhuz y como actriz ha participado en múltiples obras de teatro, programas de TV y comerciales.

Es una mujer que poco a poco se ha ido abriendo paso dentro del mundo el metal mexicano, desde pequeña tomó clases de canto usando la técnica de Bell canto instruida por su abuelo, el tenor David Portilla.

Estudió Literatura Dramática y Teatro en la UNAM y como actriz ha participado en diversas obras de teatro, comerciales cortometrajes y largometrajes, además de cantante y actriz también es letrista y en 2017 se integró a la banda Dominhuz.

Con raíces en el metal y formación en Bell canto, Sharon Portilla ha conquistado escenarios teatrales y musicales, revelando su versatilidad artística Crédito: Tiktok @la_shar8na_

Posteriormente, lanzó su primer proyecto solista en donde expone temas esotéricos, espirituales, y de psicología social, entre otros es una mezcla entre sinfónico folk pop y música electrónica.

También presentó su nuevo proyecto de Neo - Symphonic Metal titulado Blind-X en esta banda también es la vocalista y la electricista.

3. Julieta Ruiseco

Julieta, formada en canto operístico, es la voz líder de la banda de metal sinfónico Kälad (Julieta Ruiseco)

Julieta es la vocalista de la banda de metal sinfónico Kälad, estudió Canto Operístico en la Escuela Superior de Música INBA y lanzó su proyecto bajo el nombre de KÄLAD, un término estonio que significa “pez” o “piscis”.

En Marzo de 2020, la banda presentó su primer sencillo “Sail Away”, el cual es una introducción al álbum debut “The Tales of the Sea” (Los Cuentos del Mar). Este material es una colección de composiciones originales de Ruiseco, con la producción de Roy Cantú y Raúl Guerra.

La prosa y melodías de Ruiseco buscan sumergir a los oyentes en el universo lírico y acuático que caracteriza a la banda. La música de KÄLAD, además de sus características líricas y melódicas, se espera que mantenga los rasgos fundamentales del Metal Melódico, posiblemente incorporando elementos sinfónicos y progresivos que son comunes en el género.

La vocalista se formó en canto operístico en la Escuela Superior de Música del INBA antes de fundar Kälad, que significa "pez" en estonio Crédito: Tiktok @julietaruiseco

4. Esthibaliz Rojas

La trayectoria musical de Esthibaliz Rojas destaca su transición desde participaciones en corales hasta el éxito en el metal sinfónico

Esthibaliz Rojas se ha destacado como una figura versátil y apasionada. Desde la infancia, mostró un interés notable en las artes escénicas, participando en coros escolares, estudiantinas y clases de ballet.

Su amor por la música la llevó a asistir con gran interés a eventos musicales y conciertos. A los 15 años, motivada por el consejo de quienes escucharon su canto, decidió tomar lecciones de canto y convertir la música en su carrera.

Estudió composición en la Escuela de Composición y Arreglo Musical (ESCAM) y se graduó en canto clásico en la Escuela Superior de Música (CNA). Recibió lecciones privadas de destacadas sopranos como Guadalupe Pérez Arias y la mezzosoprano italiana Maria Eugenia Sutti.

Participaciones de Esthibaliz Rojas con la Coral Cantus Hominum marcan la escena coral, interpretando grandes obras en escenarios prestigiosos

Esthibaliz se unió a la Coral Cantus Hominum, bajo la dirección del tenor mexicano Leonardo Villeda, interpretando obras como el Requiem de Mozart y Verdi, el Magnificat de Bach, la Novena Sinfonía de Beethoven y el Mesías de Handel, en lugares emblemáticos como el Palacio de Bellas Artes y la Sala Nezahualcoyotl.

Su fascinación por el rock y el metal la llevó a participar en bandas de covers de rock. Sin embargo, fue el metal sinfónico y el rock progresivo lo que capturó su corazón, escuchando a bandas como Rhapsody, Dream Theater y Nightwish.

En 2006, propuso un cambio de género para la banda Erszebeth, fusionando ópera y metal. El resultado fue el álbum “La Condesa Immortal”, que restableció el apoyo y amor de fanáticos, organizadores y productores.

La cantante Esthibaliz Rojas combina su formación clásica con su pasión por el rock, creando un puente entre ambos géneros Crédito: IG/esthibalizr.r

En 2013, lanzó el segundo álbum “Equilibrio”, con letras, melodías y arreglos vocales de su autoría. Además, formó la banda de metal sinfónico “Melphomene” junto a Mario del Rio.

Fuera del mundo musical, Esthibaliz ha demostrado su versatilidad como actriz, participando en adaptaciones teatrales como “Alicia beyond the mirror”. Además, es una dedicada maestra y coach vocal desde 2003, actualmente formando una Asamblea Coral con cantantes profesionales y aficionados.

5. Mireya Mendoza

Mireya Mendoza, voz de reconocidas actrices y personajes animados, conquista también el mundo del metal

Mireya Mendoza, reconocida actriz y directora de doblaje mexicana, también es una mujer que se abre pasó en el mundo del metal mexicano. Nacida el 18 de agosto de 1982 en Monterrey, Nuevo León, es conocida por su versatilidad al prestar su voz a personajes icónicos de películas y series animadas.

Desde dar vida a Tiana en “La princesa y el sapo” hasta interpretar a Monkey D. Luffy en “One Piece” en el mundo del anime, ha dejado su marca en diversas producciones. Su talento en el doblaje también se extiende a actrices como Emma Stone, Lucy Hale, Amanda Seyfried, Jessica Chastain, Emily Blunt y Jamie Chung.

Mireya Mendoza no solo ha conquistado el ámbito del doblaje, sino que también es vocalista de la banda mexicana Driven, formada en la Ciudad de México en 2009.

La banda, compuesta por Mireya en la voz, Ilse en el bajo, Picos en la batería y Manolo en la guitarra, ha ganado reconocimiento por su fusión de música pesada con la poderosa voz de Mireya.

Mireya Mendoza fusiona el doblaje y el metal, consolidándose como artista multidisciplinaria Crédito: Instagram mireya_mendoza_o

Driven ha participado en numerosos eventos y ha recibido elogios de diversos medios periodísticos. En distintas entrevistas, la cantante ha compartido detalles sobre el origen de la banda y su evolución a lo largo de los años. La influencia de bandas como Lacuna Coil, The Gathering, Tool y Soilwork ha moldeado el sonido de dicha agrupación, convirtiéndolos en un grupo diverso en estilos musicales.

El álbum debut de Driven, titulado “El Orden del Caos”, lanzado después de aproximadamente 10 años en la escena musical, destaca por su enfoque oldschool en la producción. Mireya menciona que el proceso de grabación fue un trabajo colaborativo con destacadas personalidades como Lalo y Manuel de Ágora, quienes desempeñaron roles importantes como productores. La mezcla y masterización estuvieron a cargo de Toño Ruíz, guitarrista de Coda y Qbo.

La multifacética carrera de Mireya Mendoza abarca desde el doblaje cinematográfico hasta la escena del metal con su banda Driven

“El Orden del Caos” cuenta con colaboraciones de vocalistas de otras bandas como Tragico Ballet, Matherya y S7N. La banda buscó enriquecer su sonido con colaboraciones eclécticas, y el resultado es un disco que refleja la dedicación y entrega de Driven a su arte.

Mireya Mendoza, una figura destacada en la escena del entretenimiento, continúa desafiando fronteras con su talento polifacético y su pasión por la música. Su contribución al doblaje y su papel como vocalista de Driven la consolidan como una artista integral que sigue dejando su marca en la cultura mexicana.