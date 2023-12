Así puedes cambiar un billete falso en México sin perder tu dinero

Conoce la manera para cambiar un billere falso sin perder el dinero (Foto: Pixabay)

Es muy común que se vean billetes falsos circulando como si fueran auténticos, pues sucede que muchas personas al momento de pagar por algún producto o servicio se les entrega el cambio con alguna pieza falsa o viceversa, que personas paguen lo adquirido con billetes de esta índole.

Por lo anterior, es muy importante tener mucho cuidado con el dinero falso que se mueve de tienda en tienda o que pasa de mano en mano, pues hacer pagos con una pieza falsa es un delito federal que se castiga hasta con 12 años de prisión y 500 días de multa, según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

De acuerdo con información del Banco de México (Banxico), por cada millón que se encuentra en circulación, el billete de 200 pesos es el más falsificado, toda vez que se captaron 100.5 por cada millón que se encuentra en circulación. Posteriormente, se ubica el de 100 pesos con 85.8 piezas captadas por cada millón que se encuentra en circulación.

Pese a que podría parecer que en caso de recibir un billete falso sería una manera de perder la denominación correspondiente, la realidad es que en hay un caso en el que el dinero se puede recuperar.

El billete de 200 y 100 son los más falsificados en el país FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

¿Cómo se puede cambiar un billete falso?

Es importante destacar que, a pesar de que se tiene la creencia de que no se puede cambiar un billete falso, existe una opción que permite a los usuarios no perder su dinero, lo cual ocurre únicamente en el caso de que el billete expedido se haya adquirido por medio de un cajero automático.

En caso de que la persona detecte que el billete que está recibiendo de parte de un cajero automático perteneciente a alguna institución financiera es falso, lo que se debe hacer es acudir a cualquier sucursal de la institución dentro de los cinco días hábiles posteriores a su recepción a presentar una reclamación.

Los billetes expedidos por un cajero automático son los que se pueden cambiar bancaria. POLITICA FACUA ANDALUCÍA

La institución bancaria deberá proporcionarle al usuario un formato de reclamación, en el cual se deberá anotar el nombre y domicilio de la persona afectada, así como el lugar, fecha y modo en que fueron entregadas las piezas, además de las características y número de éstas, al formato se le debe añadir una fotocopia de alguna identificación oficial; el banco retendrá las piezas descritas como falsas y extenderá un recibo sobre dicha reclamación.

Posteriormente, se remitirán las piezas al Banxico para que se realice el dictamen de dichas piezas. Si la información proporcionada y el resultado de la verificación que se realice permiten presumir que las piezas en cuestión fueron entregadas en un cajero automático de la institución, se entregará a la persona el importe de los billetes presentados, siempre que éstas provengan de un máximo de dos operaciones diferentes.

En caso de que no proceda y no se pueda entregar el importe de los billetes presentados, la institución informará por medio de un escrito cuáles son las razones por las que no se repondrá el dinero.

El banco determinará si el dinero se reembolsará o no (Shutterstock)

Principales características para identificar un billete falso

Hay una serie de características que se deben revisar para descartar que el billete con el que se cuenta es falso, algunos de los elementos que se deben revisar detenidamente son:

- Textura del papel: los billetes genuinos presentan una textura única debido a su composición de algodón y lino.

- Marca de agua: al observar el billete a contraluz, debería revelarse la imagen de un personaje histórico.

- Hilo de seguridad: un hilo metálico incrustado visible al trasluz.

- Elementos en relieve: estas partes del billete deben ser palpables, como letras y números.