Día de los inocentes: Simón Levy bromea con sumarse al equipo de Xóchitl Gálvez

Simón Levy anunció que se sumaba al equipo de Xóchitl Gálvez Foto: IG/simonlevymx

La tarde de este jueves 28 de diciembre, el exsubsecretario de planeación turística del Gobierno de México, Simón Levy-Dabbah publicó a través de las redes sociales un mensaje que de manera inmediata causó preocupación entre sus seguidores pues confirmó que, tras una serie de diferencias con Movimiento Regeneración Nacional (Morena), optaba por sumarse al equipo de Xóchitl Gálvez Ruíz quien representa a la coalición Fuerza y Corazón por México.

Te puede interesar: Xóchitl Gálvez arremete ahora contra la venta de vacunas Covid-19, "valen como 900 pesos"

El egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) había estado envuelto en polémica en el pasado debido a que se ordenó una orden de aprehensión en su contra, al tiempo que éste también manifestó temor por ser buscado por la Policía Internacional (Interpol), llevándolo a tramitar un amparo; sin embargo, ahora todo parecía indicar que sería parte del equipo de la senadora con licencia y simpatizante del Partido Acción Nacional (PAN).

“Después de muchas diferencias y conflictos, es un privilegio sumarme a la campaña de @XochitlGalvez, quien estoy seguro será la mejor presidenta de 🇲🇽 en mucho tiempo”, escribió.

Cabe destacar que en días recientes ha habido este tipo de anuncios tanto a favor de la precandidata de Fuerza y Corazón por México, al igual que ha sucedido con la coordinadora nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que muchos internautas pensaron que sí sería una posibilidad este cambio.

“La apoyaré con todo lo necesario en las estrategias financieras y económicas por el bien de nuestro país”, remató en su mensaje.

Simón Levy anunció que se sumaba al equipo de Xóchitl Gálvez Captura: X/@SimonLevyMx

Fue una broma por el día de los Santos Inocentes

Aunque hubo algunos comentarios que lamentaron que Simón Levy se sumara al proyecto de Gálvez Ruíz, otros de manera inmediata se percataron que se trataba de una broma por el día de los Santos Inocentes, fecha en la que una gran cantidad de ciudadanos suele hacer bromas que en su mayoría, son tan creíbles que hacen casi imposible recordar que se trata de un 28 de diciembre.

Te puede interesar: Xóchitl Gálvez aparece en ‘La Mañanera’ por difundir Fake News; así la exhibieron en ‘Quién es quién de las mentiras’

“No, no, no lo creía posible. Me estaba llevando la desilusión más grande de mi vida. Que mal rato me hiciste pasar, de verdad. No recordaba que día era hoy”; “Por ocho caigo, sentí que se derrumbaba México” o “Simón no hagas eso por poco me provocas un coma diabético!!! Y ya caigo es días de los inocentes”, fueron comentarios que recibió.

Aunque la mayoría de los usuarios de redes sociales notaron que todo se trataba de una broma, hubo otros que celebraron que se sumara a la campaña de Xóchitl Gálvez Ruíz por lo que el exsubsecretario de planeación turística solo se remitió a responder a todo ellos que esperaba que tuvieran un excelente día especialmente hoy que es cuando se juegan tales bromas.

“Te deseo un gran día HOY”, respondía.

Simón Levy jugó una broma Foto: IG/simonlevymx

El Día de los Inocentes si bien se caracteriza por hacer bromas a amigos y familiares, su origen tiene más relación con el cristianismo y las fiestas paganas; no obstante, se fue modificando con el tiempo dando como resultado actos como el hecho por Levy.

Quién es Simón Levy

En el marco en que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tomó posesión como titular del Poder Ejecutivo Federal, entre sus integrantes de gabinete y gabinete ampliado llamó la atención el nombre de Simón Levy-Dabbah como subsecretario de planeación turística, cargo al que renunció en 2019 siendo así la primera baja del Gobierno del tabasqueño.

Te puede interesar: Vecinos de Coyoacán se quejan por la presencia de equipo de Xóchitl Gálvez

El antes mencionado es fundador de la Cátedra México-China de la Máxima Casa de Estudios y además de ser licenciado en Derecho, cuenta con una especialidad en Comercio Exterior. Entre su cargos también se encuentra el de haberse desempeñado como director de la agencia PROCDMX, S.A. de C.V a la cual se le designó el Corredor Cultural Chapultepec.