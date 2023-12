Eduin Caz responde a quienes aseguran que su hijo no se parece a él

El cantante lanzó una contundente respuesta para demostrar que su hijo si se parece a él (Instagram/@eduincaz)

Algunos días después de que Eduin Caz presentara a su bebé junto a Daisy Anahy en una foto navideña, el cantante de regional mexicano volvió a publicar una imagen en la que se dejó ver cargando a su hijo.

Sin embargo, la publicación se llenó de comentarios negativos en donde lo criticaron de distintas formas, hubo quienes aseguraron que nunca debió separarse de su ahora ex esposa y algunas opiniones dejaron entrever que supuestamente el bebé no se parece a Eduin Caz, por lo que pusieron en duda su paternidad.

Esta fotografía desató críticas porque supuestamente el bebé no se parece a Eduin Caz (Captura de pantalla Instagram/@eduincaz)

La mayoría de opiniones se centraron en decir que tal vez la ex pareja de Eduin Caz tuvo al bebé con otro hombre, una afirmación que le causó incomodidad al cantante.

Ante esto, el intérprete de canciones como Ya supérame y El roto decidió darles una contundente respuesta a aquellas personas que negaron el parecido físico entre su bebé y él. A través de historias de Instagram, Eduin Caz publicó una foto de él mismo cuando era bebé.

Si se comparan ambas imágenes, se puede ver que tanto su hijo como él son muy similares, ya que tienen los mismos rasgos faciales, el tono de piel similar e incluso la forma de los ojos y la boca es parecida a la de Cristian, su hijo menor nacido el 6 de junio.

Esto fue lo que escribió el cantante de Grupo Firme en la historia temporal en la que compartió su retrato de cuando era bebé:

Así se veía Eduin Caz cuando era niño (Captura de pantalla Instagram/@eduincaz)

“Como veo que les hace mucho ruido el parentesco de mi chamaco, les dejo una foto mía de chiquito pa’ que se entrengan un poquito más”

A raíz de esta publicación, mucha gente comenzó a defender al cantante en la publicación que desató todo, estas fueron algunas de las reacciones: “Por eso uno ya no quiere subir fotos de nuestros bb, opinan con niños indefensos ¿porque sacan sus frustraciones con ellos?”, “Por comentarios tan negativos como lo que hacen es por eso que la mayoría de los artistas mantienen en privado la identidad de sus hijos”, “Usted no tiene porque dar explicaciones”, “Cuida mucho a tu familia eso es lo mas importante tu familia”, entre otros.

Eduin Caz regresa a Grupo Firme

En cuanto al ámbito profesional de Eduin Caz, se sabía que había estado alejado de sus compañeros músicos en Grupo Firme, por lo que recientemente les pidió perdón por haberse ausentado de sus vidas y anunció que regresará a la banda de regional.

Grupo Firme volvió Foto: Fb/Grupo Firme

Esto ocurrió algunos días antes de Navidad durante una posada que organizó con ellos, incluso les pidió una disculpa por haberse alejado.

“Era necesario que lo hiciera porque en mi corazón me estaba volviendo loco. Siempre tienes que saber en dónde estas para saber a dónde vas a llegar, nosotros llegamos a un nivel que nunca imaginamos, entonces se logró algo muy grande pero yo me estaba volviendo loco, no sabía que hacer, demasiada fama, demasiado dinero, demasiado todo. Entonces estos cuatro meses he estado muy tranquilo, necesitaba ese descanso”, dijo.

Eduin Caz posa junto a su ex esposa en foto navideña

Hace un par de días, la familia de Eduin Caz llamó la atención porque el cantante se retrató junto a sus tres hijos y Daisy Anahi, su ex esposa. Los cinco se dejaron ver con atuendos rojos y de fondo se pudo apreciar su árbol de Navidad.

Eduin Caz presenta a su bebé con FOTO navideña junto a su exesposa (Foto: Instagram)

Muchos de los fans de este cantante se dijeron sorprendidos por la reunión, ya que hace algunos meses el mismo Eduin Caz había llamado “ex esposa” a Daisy, confirmando que se habían separado, esta impresionante mención fue durante los Premios Lo Nuestro, por lo que verlos nuevamente juntos fue algo inesperado.