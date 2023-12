Cuál es la carrera universitaria que estudió Dani Flow antes de convertirse en reggaetonero

El cantante comenzó a estudiar esta carrera universitaria (Foto: Cortesía)

Dani Flow, controvertido intérprete de reggaetón, alcanzó un nuevo pico de éxito cuando su tema musical Martillazo se fue hasta los primeros lugares de las listas de popularidad y se coló en más de una tendencia viral de redes sociales como Instagram y TikTok.

Te puede interesar: Dani Flow anuncia gira por México: boletos, precios, fechas, sedes, preventa y todo sobre sus conciertos

El mexicano es conocido por sus atrevidas líricas y por su particular estilo de voz. Un fenómeno muy parecido al que protagonizó hace un tiempo la polémica Bellakath con su hit viral Gatita, con quien por cierto, Dani Flow comparte créditos en el éxito Reggaetón Champagne. El Rey del Morbo es toda una sensación en redes sociales.

Actualmente, el intérprete se dedica al cien por ciento a la música y al entretenimiento, pero esto no siempre fue así. De hecho, el joven inició sus estudios universitarios, aunque no los concluyó, debido a que en el proceso saltó a la fama y el proyecto artístico que llevaba planeando mucho tiempo salió a flote.

¿Qué estudió Dani Flow y por qué abandonó la carrera?

El cantante estudió psicología . (Foto: Cortesía)

En una reciente entrevista con un podcast, el intérprete de Martillazo reveló que antes de que su carrera como cantante despegara, sí inició con estudios profesionales, específicamente en la carrera de psicología.

Te puede interesar: Yeri Mua será la invitada especial de Dani Flow en su gira por México

Aunque no contó en qué universidad estudiaba, detalló que llegó a poco más de la mitad del curso, finalizando cuatro cuatrimestres del mismo. No obstante, se dio cuenta que lo mejor era abandonar la universidad, pues tenía más de una razón para hacerlo.

En primer lugar, su éxito estaba siendo cada vez más notorio y, conforme pasaba el tiempo, se volvía más y más viral. Esto provocaba que , tal cuál lo dijo él, ir a la escuela se convirtiera en una experiencia bastante incómoda.

Te puede interesar: Aleks Syntek denunció cantando que nunca le pagaron por el tema de un famoso comercial de cátsup

Estaba teniendo notoriedad en internet, pero al mismo tiempo recibía mucho odio. Poner énfasis en su carrera como cantante también fue otra de las razones, y se dio cuenta que nunca había sido muy bueno con los estudios.

Para Dani Flow era incómodo ir a la escuela (Foto: Cortesía)

Dani Flow confesó: “Nunca fui el estudiante estrella, ¿sabes? A lo mejor era frecuente en mí pedir paro a los maestros”.

El nombre real de Dani Flow es Daniel Valladares, quien ha conseguido gran presencia en la escena musical, especialmente en el género urbano y el reggaetón. Nació un 15 de enero de 1996 y desde que era un niño presentó entusiasmo por la música y el arte.

Las controvertidas letras de Dani Flow

El cantante no tiene tapujos a la hora de hablar de ciertos temas en sus canciones, sobre todo aquellos que tienen que ver con la sexualidad. Esto ha generado gran controversia entre los usuarios de internet, aunque ha marcado su estilo propio con el que ha conquistado a los oyentes en redes sociales.

Recientemente, la “señora católica” mandó un mensaje en contra del reggaetonero y de los temas que toca en sus canciones, llamándolo pecador: “Es un pecador, porque Dani Flow está violando los Diez Mandamientos, principalmente el sexto que es no cometer actos impuros, y el pecado contra la naturaleza porque por la boca y por atrás no se debe hacer nada porque eso no fue creado para eso”.

El cantante de Irapuato incrementa su tarifa de eventos privados, siguiendo la estela de éxito de "Reggaeton Champagne" (Dani Flow)

El estilo de Dani Flow ha sido aplaudido principalmente por jóvenes y sus canciones suenan en todas las discotecas de México. Recientemente, el intérprete fue uno de los más aplaudidos en el Coca-Cola Flow Fest 2023.

Junto a personalidades como la ya mencionada Bellakath y El Bogueto, Dani Flow forma parte de los nuevos íconos del reggaetón mexicano, un género que día a día cobra más popularidad gracias al internet y las redes sociales.